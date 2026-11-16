Hermanos Pardo y la nueva generación del realismo abstracto en Madrid

Análisis sobre la renovación del arte figurativo español a través de la obra de los Hermanos Pardo y sus discípulos en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, explorando la fusión de realismo y abstracción.

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid se ha convertido en el epicentro de una renovada corriente artística que fusiona el realismo tradicional con la abstracción contemporánea.

En este espacio vital y experimental, donde las paredes, los ascensores y los armarios sirven como lienzo para la expresión creativa, una nueva generación de artistas está redefiniendo los límites de la pintura figurativa en España. El núcleo de este movimiento lo componen los Hermanos Pardo, Javier y Miguel, gemelos que llegaron a la facultad en 1998 como estudiantes y hoy se mantienen como pilares docentes y creadores.

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La herencia del realismo sucio de Florencio Galindo

Su metodología se basa en enseñar a sus alumnos a dibujar con la sensibilidad de quien vive una ilusión, capturar emociones efímeras y transformar la realidad cotidiana en obras de profundidad filosófica y estética. La influencia de sus mentores, especialmente la del destacado pintor Florencio Galindo de la Vara, figura clave del llamado realismo sucio, ha dejado una huella imborrable en su trabajo.

Galindo, conocido por su pintura ética, estética y sentimental, inculcó la idea de plasmar la poesía de la materia y el compromiso social. Los Hermanos Pardo han llevado esta herencia más allá, acuñando su propio estilo como realismo abstracto. Sus obras se centran en los detalles decadentes y cotidianos de su entorno inmediato, como taquillas, candados y contenedores, reflejando un profundo inconformismo y rebeldía frente al rumbo del mundo actual.

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La dinámica entre ambos artistas, donde Javier actúa desde el control y la razón mientras Javier se deja guiar por el instinto y el azar, crea una simbiosis artística única que permite la pintura a cuatro manos, un fenómeno insólito en el panorama español. Esta evolución estética no se detiene en la generación anterior, sino que se transmite a nuevos discípulos como Sandra Malvar y Rodrigo Moreno, quienes han incorporado lenguajes híbridos que fusionan el dibujo clásico con la fotografía digital y nuevas tecnologías.

Arte feminista y denuncia social en la Facultad

Sus trabajos abordan temas actuales con una visión crítica: Sandra Malvar desarrolla un arte feminista centrado en el viaje de autoconocimiento de la mujer, mientras que Rodrigo Moreno utiliza geometrías difusas para denunciar tensiones sociales y la obsesión por el poder. En un contraste marcado con la cultura de la urgencia y la desconexión digital que caracteriza a la vida fuera de la academia, estos artistas encuentran en la Facultad un refugio para la reflexión lenta y profunda.

A través de su esfuerzo por olvidar lo evidente y buscar la esencia secreta de las cosas, estos creadores se consolidan como los nuevos ojos del realismo español, ofreciendo una mirada renovada que trasciende lo visual para tocar lo espiritual y lo social.