Hermanos Bellingham y tradición de gemelos en la selección de Inglaterra

Thomas Tuchel convoca a Jude y Jobe Bellingham para Inglaterra. Se analiza la historia de hermanos unidos en selecciones como España, Francia y Bélgica en la última ventana FIFA.

La próxima ventana FIFA, que cierra el calendario futbolístico del año 2025, presentará un escenario de gran relevancia táctica y emocional en el continente europeo y en la región de Norteamérica y el Caribe. Durante esta doble jornada de encuentros, la UEFA y la Concacaf mantendrán la competencia oficial de sus respectivas Ligas de Naciones, un torneo que otorga títulos oficiales y define posiciones críticas para la clasificación a torneos mayores. Mientras tanto, en América del Sur y en otras confederaciones continentales, los partidos programados tendrán un carácter exclusivamente amistoso, sirviendo como campo de pruebas para selecciones que buscan ajustar sus rosters sin la presión inmediata de los puntos.

Primera convocatoria conjunta de los hermanos Bellingham

Una de las novedades más destacadas de esta convocatoria proviene de la selección de Inglaterra, donde el director técnico Thomas Tuchel ha tomado una decisión histórica al incluir a dos hermanos en la misma lista por primera vez en sus carreras futbolísticas. Los jugadores convocados son Jude Bellingham y Jobe Bellingham, quienes podrían llegar a compartir terreno de juego durante esta ventana de partidos por primera vez en la historia de la selección inglesa. Esta situación marca un precedente significativo dentro del equipo nacional de los Tres Leones, ya que hasta la fecha nunca se había producido una alineación conjunta de hermanos en el mismo partido oficial.

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Jude Bellingham es actualmente un pilar fundamental en el esquema táctico de Inglaterra, jugando como medocampista para el Real Madrid y demostrando un nivel de juego de elite a nivel internacional. Por su parte, su hermano menor Jobe Bellingham, quien milita en el Borussia Dortmund, donde su hermano también desarrolló gran parte de su formación y juego anterior, se encuentra en las etapas iniciales de su trayectoria con la selección mayor. Aunque Jobe apenas empieza su camino en el equipo nacional, su inclusión junto a Jude representa un momento emocional y estratégico para el cuerpo técnico inglés.

Antecedentes históricos de hermanos en selecciones europeas

El caso de los Bellingham no es un fenómeno aislado en el fútbol moderno, ya que diversas selecciones nacionales han visto a hermanos compartir la camiseta en competencias oficiales. Un ejemplo contemporáneo relevante es el de los hermanos Esposito, quienes se formaron en las categorías inferiores del Inter de Milán junto a su tercer hermano, Salvatore, aunque solo Sebastiano y Francesco Pio lograron consolidarse profesionalmente con el cuadro lombardo. En la actualidad, solo Pio continúa jugando para el Inter, mientras que Sebastiano mantiene un nivel competitivo en el Cagliari, club que le ha valido la convocatoria para la selección de Italia.

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Sebastiano y Francesco Pio Esposito ya fueron titulares para la Azzurra en un duelo de la Liga de Naciones frente a Turquía durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del año pasado. Lo más curioso de esta alineación es que ambos son delanteros y conformaron el ataque italiano en ese encuentro, demostrando su compatibilidad táctica en el campo. Esta experiencia previa de los Esposito sirve como un referente reciente para entender cómo pueden funcionar en la cancha los hermanos Bellingham, quienes tienen roles diferentes pero complementarios en el mediocampo inglés.

Experiencia de los hermanos Hernández en Francia

Otro caso destacado de hermanos unidos en la Liga de Naciones de la UEFA es el de Theo y Lucas Hernández, quienes jugaron juntos por primera vez para la selección de Francia en octubre de 2021. Este histórico encuentro frente a Bélgica en la Liga de Naciones marcó un punto de orgullo para la familia Hernández, ya que no solo compartieron vestuario y cancha, sino que además Theo anotó el gol que dio la victoria a Francia contra los belgas. Lucas jugó como defensa central, mientras que su hermano menor Theo lo hizo como carrilero o lateral izquierdo, demostrando una coordinación defensiva excepcional.

Esta alineación conjunta fue apenas el inicio de una carrera compartida para los hermanos en el cuadro galo. Al año siguiente, tanto Theo como Lucas formaron parte de la convocatoria francesa que viajó a Qatar para participar en la Copa del Mundo de 2022. Ambos jugadores siguen siendo titulares indiscutibles en el equipo nacional y se perfilan como figuras clave para la selección francesa en el futuro, incluyendo la participación en la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará próximamente. Su compatibilidad en la defensa ha sido un elemento crucial en la solidez de la selección francesa.

Leyendas: De Boer, Touré y Hazard en selecciones

La historia del fútbol también está llena de grandes casos de hermanos que marcaron épocas en sus selecciones nacionales, proporcionando un contexto valioso para la eventual alineación de los Bellingham. Frank y Ronald de Boer, por ejemplo, debutaron profesionalmente en el Ajax y compartieron vestuario y cancha en el FC Barcelona, alzando múltiples títulos entre 1998 y 2000. En la selección de Países Bajos, ambos participaron juntos en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa de 2000, siendo una dupla insuperable en el mediocampo neerlandés.

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Otros ejemplos notables incluyen a Kolo y Yaya Touré, quienes jugaron juntos para la selección de Costa de Marfil durante varios años, incluyendo los Mundiales de 2006, 2010 y 2014. También coincidieron en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra entre 2010 y 2013. Finalmente, Eden y Thorgan Hazard, figuras centrales de la generación dorada de Bélgica, jugaron juntos desde noviembre de 2016 en un amistoso contra Países Bajos y compartieron convocatorias en la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Eurocopa de 2021 y el Mundial de Qatar 2022, aunque nunca pudieron coronar un título con su selección.