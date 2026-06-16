Herbert Smith Freehills Kramer refuerza su departamento inmobiliario con Ana Julia García Jiménez como nueva 'of counsel'

Ana Julia García Jiménez se incorpora a Herbert Smith Freehills Kramer como 'of counsel', procedente de Freshfields, para liderar operaciones corporativas inmobiliarias de alta complejidad en la oficina de Madrid.

Herbert Smith Freehills Kramer ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de su departamento de derecho inmobiliario en España con la incorporación de Ana Julia García Jiménez como nueva ' of counsel '.

La abogada, que se une al despacho procedente de Freshfields, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional, cuenta con casi 20 años de experiencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en operaciones corporativas inmobiliarias de alta complejidad. En su nuevo rol, García Jiménez se integrará en la práctica liderada por Tomás Díaz Mielenhausen en la oficina de Madrid, reforzando así la capacidad del bufete para abordar transacciones de primer nivel en el mercado español.

La especialización de Ana Julia García Jiménez abarca un amplio espectro de operaciones, incluyendo la compraventa de carteras de activos como hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales y naves logísticas. También posee una notable experiencia en la gestión de préstamos dudosos (NPL) y activos singulares, así como en estructuras de sale & leaseback y joint ventures.

Entre los hitos más destacados de su carrera se encuentra su participación en la creación de una plataforma de inversión conjunta con Azora y KKR para la adquisición del negocio hotelero del Grupo Intertur en Mallorca e Ibiza, y su posterior desinversión al Grupo Fattal en 2022. Además, ha asesorado en plataformas tanto en el mercado residencial como en el de residencias de estudiantes, consolidándose como una experta en el sector inmobiliario español.

La nueva 'of counsel' es licenciada en Derecho y Administración de Empresas (especialidad E-3) por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade) y ha completado su formación internacional con estancias en las oficinas de Freshfields en Londres y Fráncfort. Su reconocimiento en directorios internacionales y su cartera de clientes, que incluye a las principales compañías inmobiliarias, inversores financieros, socimis, bancos de inversión e instituciones financieras, la posicionan como un activo clave para Herbert Smith Freehills Kramer.

Con esta contratación, el despacho reafirma su compromiso de ofrecer un asesoramiento jurídico de excelencia en el dinámico mercado inmobiliario español, donde la experiencia en transacciones complejas y multijurisdiccionales es cada vez más valorada por los actores del sector





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