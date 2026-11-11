Herbalife revela que el peso promedio de los españoles sube a 75,9 kg y la satisfacción corporal cae

Según una encuesta de Herbalife, el peso medio de los españoles ha aumentado y solo el 33,8 % se siente satisfecho con su figura, con diferencias marcadas entre hombres y mujeres.

El último estudio de Herbalife ha demostrado que el peso medio de los españoles ha aumentado a 75,9 kilos, una cifra superior a la de 2025, y que solo el 33,8 % de la población se siente satisfecha con su aspecto corporal. El informe se basa en entrevistas a 1.013 personas de 16 a 65 años, seleccionadas de manera intencional y proporcional a la población del INE.

La mayor tendencia: el aumento del peso medio

El análisis muestra un incremento de casi un kilo respecto al año anterior, lo que lleva al peso medio español a 75,9 kg. Este dato coincide con estudios de salud pública que indican que el sobrepeso y la obesidad afectan al 60 % de la ciudadanía adulta europea.

Also read Más allá de las Fiestas del Pilar: lo que debes hacer en Zaragoza según 'Lonely Planet'

Difícil estabilidad emocional de la imagen corporal

El grado de satisfacción con el propio peso ha caído en 13,2 puntos porcentuales, situándose ahora en 33,8 %. La cifra es aún menor entre las mujeres, con un 30,5 % satisfecho, frente al 37 % de los hombres. A pesar de ello, los hombres son los que han experimentado la mayor caída en la percepción de su imagen, pues su porcentaje de satisfacción descendió de 52,7 % en 2025 a 37 % en 2026.

El papel de la actividad física en la percepción corporal

El estudio destaca que la práctica regular de ejercicio está vinculada a una mayor satisfacción corporal. Se observa que el 79,4 % de los españoles realizan actividad física semanalmente, con una media de 4,3 horas por semana. Entre los que entrenan más de 6 horas semanales, el 48 % se declara satisfecho con su peso, comparado con el 27,8 % de los inactivos.

Advertisement

Distribución demográfica de la actividad deportiva

Los hombres representan el 82,1 % que practican deporte, mientras que el 85,2 % de los jóvenes de 25 a 34 años y los hogares con ingresos superiores a 3.000 € siguen la misma tendencia. La inactividad se concentra en mayores de 55 años (26,7 %) y en la clase social baja (29,7 %).

Uso de suplementos y motivaciones de los consumidores

Un cuarto de los encuestados (26,7 %) incluye suplementos alimenticios en su dieta regular, con mayores porcentajes en jóvenes (33,8 %) y deportistas (28,5 %). Las principales razones para su consumo son mejorar la fuerza muscular (41,1 %), mantener la energía (37,8 %) y reforzar la salud ósea (32,6 %). El 75 % de los españoles ha consumido complementos alguna vez, y cerca de la mitad los usan de forma habitual.