Henry Fonda y Jane Fonda: una reconciliación en la pantalla y en la vida

La película en la que interpretaba al cabeza de familia, Henry Fonda, falleció cinco meses después de su participación en ella. Durante el rodaje, ambos rompieron a llorar en diferentes ocasiones, y la actriz se sintió como si estuviera viviendo momentos reales en su vida. La película les permitió reconciliarse y dar un Oscar a su padre.

El actor y director Henry Fonda falleció cinco meses después de la película en la que interpretaba al cabeza de familia, en la que también participaba su hija Jane Fonda .

Durante el rodaje, ambos rompieron a llorar en diferentes ocasiones, y la actriz se sintió como si estuviera viviendo momentos reales en su vida. La película les permitió reconciliarse y dar un Oscar a su padre. Jane Fonda se culpó por tiempo y se preguntó qué había hecho mal, pero luego comprendió que no debía cargar con la mochila de la muerte de su madre y perdonó a su padre





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