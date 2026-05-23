Henry Fonda y Jane Fonda: una historia de activismo y defensa de los derechos civiles

La historia de Henry Fonda y Jane Fonda, una de las más emblemáticas en el mundo del cine y la defensa de los derechos civiles. Desde la tragedia fundacional hasta su defensa de los derechos indígenas, feminismo y apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

Henry Fonda , la estrella de cine, se convirtió hoy en un orgulloso padre, pero eso fue apenas la mitad de la historia. La otra es que la bebé nació por cesárea.

Con ella se inició la estirpe de los Fonda, cuyo legado de activismo y defensa de los derechos civiles ha sido marcado por la tragedia fundacional de perder a su madre a los 12 años y a su hermano a los 10, diagnosticados con trastorno bipolar. Jane Fonda, la hija de Henry Fonda, ha destacado por su trayectoria en el mundo del cine y la defensa de los derechos civiles, siendo conocida por su activismo y posicionamiento en contra de la guerra de Vietnam y en favor de la comunidad LGTBIQ+.

Su defensa de los derechos indígenas, feminismo, transinclusivo y apoyo a la comunidad LGTBIQ+ son algunas de las causas en las que ha apostado durante su vida. Además, ha sido una defensora de la libertad de expresión y ha resucitado el Comité de la Primera Enmienda, fundado por trabajadores del cine en defensa de la libertad de expresión





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