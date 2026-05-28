Henar Álvarez y Luis Tosar hablan sobre censura y auge de la ultraderecha

La comediante Henar Álvarez y el actor gallego Luis Tosar han compartido sus pensamientos sobre la censura y el auge de la ultraderecha en un reciente programa. La periodista Mara Torres también habló sobre su experiencia en la radio nocturna y presentó su libro 'Recuérdame bailando'.

La comediante Henar Álvarez ha compartido sus pensamientos sobre la censura en un reciente monólogo, donde también habló sobre la salida de Àngels Barceló y la hipocresía de aquellos que se quejan de la censura pero son los primeros en ejercerla.

En el mismo programa, el actor gallego Luis Tosar habló sobre la importancia de lo público y reflexionó sobre el auge de la ultraderecha en las generaciones más jóvenes. También repasó su trayectoria junto a Henar, desde su deseo de alistarse en el ejército hasta convertirse en uno de los rostros más icónicos del cine español.

Además, la periodista Mara Torres habló sobre su experiencia en la radio nocturna, defendió la importancia del periodismo que mueve conciencias y presentó su libro 'Recuérdame bailando', una novela que busca quitar el estigma al suicidio. En otro momento del programa, Ana Morgade se mostró dispuesta a no hacer nada y buscar unos segundos de paz, mientras que Rubén Avilés cerró el programa confirmando que es el director creativo de su vida y la de todos los que le rodean





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