Henar Álvarez asciende al 'cielo' televisivo: Al cielo con ella llega a La 1

La cómica Henar Álvarez da el salto a La 1 con Al cielo con ella, tras su exitoso paso por RTVE Play y La 2. La presentadora comparte sus expectativas y la importancia de su visión feminista en el late night.

Henar Álvarez alcanza el 'cielo' de RTVE con el estreno, este martes 7 de abril, de la nueva etapa de Al cielo con ella en La 1 . Un hito que simboliza el vertiginoso ascenso de la cómica desde sus inicios en RTVE Play hasta la cadena principal de la televisión pública, tras su paso por La 2, donde conquistó el derecho a llevar su visión feminista al máximo nivel televisivo.

A pocas horas de su presentación, con los nervios y la emoción a flor de piel, la presentadora se reúne con varios medios para hablar de un salto con el que ya soñaba hace dos años, cuando su programa -producido y apadrinado por Jordi Évole- se estrenó en la plataforma digital de RTVE. Después de 48 emisiones, ese late show modesto pero ambicioso se transforma en algo grande al llegar a la parrilla de La 1, donde tiene como objetivo conquistar al público manteniendo su esencia. 'Quiero hacerlo bien, quiero estar a la altura, quiero que el programa siga siendo igual de bueno y que le guste a mucha gente. Me pasan muchas cosas por la cabeza que no me dejan dormir', admite Henar Álvarez a este medio, 'nerviosísima' por la responsabilidad del cambio de cadena y también por la ambición de realizar un buen trabajo para la televisión pública. Algo que implica conservar su estilo sin restricciones: 'Está muy trabajado para que el mensaje llegue exactamente como quiero transmitirlo, y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo igual. Es que nuestra línea editorial es la que es, tampoco voy a engañar a nadie', afirma. Al cielo con ella llega a La 1 en una ubicación, la noche de los martes después de La Revuelta, que hace unos meses pertenecía al Late Xou con Marc Giró. Un programa con el que no solo comparte género, sino también su trayectoria ascendente en la cadena pública. Preguntada sobre si le genera presión tener que alcanzar los mismos objetivos, Henar Álvarez es clara: 'La verdad es que no. Me genera presión tener que hacer los datos de una cadena como La 1, obviamente. Pero por lo demás, nosotras seguimos nuestro camino. Trabajamos para hacer el mejor programa posible y nunca nos conformamos'. Un logro que nadie le puede negar es el de ser la única presentadora al frente de un formato del género 'late night' en la televisión nacional, algo que ella misma valora con valentía, abogando por más oportunidades para las mujeres en el entretenimiento televisivo: 'Me da rabia ser una excepción. Lo dijo genial Alauda Ruiz de Azúa en los Premios Goya. Dijo 'el talento no entiende de género, pero las oportunidades sí'. Estoy completamente de acuerdo con esa frase y eso es lo que me gustaría que cambiara', sentencia. ¿Cómo te sientes ante el salto de 'Al cielo con ella' a La 1? Estoy nerviosísima. Podría mentir y decir que estoy genial, pero la verdad es que no. Estoy muy nerviosa porque quiero que salga bien. Tengo mucha ilusión, llevamos mucho tiempo preparando esto. Podría decirse que son tres semanas, pero en realidad no, desde el principio siempre ha sido algo que ha estado presente en nuestras ilusiones, estaba en nuestra lista de deseos y ya fantaseábamos con esto cuando estábamos en RTVE Play. Tengo la sensación de que se ha cumplido algo que deseábamos todo el equipo y ahora quiero hacerlo bien, quiero estar a la altura, quiero que el programa siga siendo igual de bueno y que le guste a mucha gente. Me pasan muchas cosas por la cabeza que no me dejan dormir. ¿Sientes más responsabilidad por estar en la cadena principal de RTVE? Bueno, sí. Es una cuestión de responsabilidad y también de que quiero que lo vea mucha gente. O sea, quiero que la gente se divierta y quiero que el programa sea entretenido, que también haga pensar, que vengan invitados geniales... Creo que a todo el mundo que tiene un trabajo que le apasiona, le gusta que las cosas salgan bien. Y ahí estamos todas. ¿Qué te ha dicho tu entorno sobre el salto a La 1? ¿Sabes lo que pasa? Mi entorno confía mucho en mí, entonces no me vale porque lo que me dicen es que va a ir todo bien y que esté tranquila. Y yo no estoy tranquila. Pero bueno, en mi entorno están muy contentos y orgullosos. Me dicen que lo disfrute, que es algo que yo no sé hacer porque no he hecho nunca. Dices que saltar a La 1 era un sueño cuando empezaste en RTVE Play. ¿Entonces trazásteis o fijásteis una trayectoria ascendente del programa cumpliendo una serie de objetivos? No, de verdad que no. Empezamos en RTVE Play como un formato de la plataforma y ya está. Nosotros íbamos a hacer el mejor programa que estaba en nuestra mano hacer, y de hecho, cuando nos llamaron para saltar a La 2 ya nos llamó la atención, pero era algo que podría pasar. Recuerdo que cuando arrancamos en La 2 montamos una escalera humana con bailarines, y yo iba subiendo hasta decir '¡hemos llegado a la tele!'. Entonces salía una chica con un cartel que ponía un 1 y yo le daba la vuelta para que saliera un 2. O sea, ya estábamos haciendo la broma, pero no, no, no estaba trazado, de verdad que no.





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Henar Álvarez Al Cielo Con Ella La 1 RTVE Late Night

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