Helvetia Caser redefine su estrategia para conectar con el cliente senior más activo y exigente

La aseguradora adapta su oferta a un perfil de cliente mayor de 50 años que planifica su jubilación, cuida de familiares y exige soluciones personalizadas, integrando tecnología y contacto humano.

La aseguradora Helvetia Caser está redefiniendo su estrategia para adaptarse a un nuevo perfil de cliente: más activo, exigente y con mayor disposición a cambiar de proveedor si no encuentra soluciones adecuadas.

Según Pablo Borja, director de Desarrollo de Negocio y Marketing de la compañía, la clave radica en comprender profundamente al consumidor y romper con los paradigmas históricos del sector. En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Borja señala que, mientras tradicionalmente se asociaba a los clientes mayores con mayor siniestralidad y menor rentabilidad, hoy se reconoce que este segmento presenta necesidades específicas que, al ser entendidas, abren oportunidades significativas.

Hace diez años era impensable lanzar productos de salud o accidentes dirigidos a personas mayores; hoy, tras dialogar con ellos, se descubre un mercado con gran potencial. El directivo advierte que es un error categorizar a todos los clientes mayores bajo una misma etiqueta. El segmento de 50 a 60 años es especialmente relevante, pues afronta una etapa vital compleja: planifica su jubilación mientras cuida de sus padres y, en muchos casos, de hijos aún dependientes.

Esto impulsa una mayor preocupación por el bienestar, la salud y la planificación financiera a largo plazo. Además, el comportamiento del consumidor ha evolucionado: antes existía una fidelidad casi automática al banco o agente de toda la vida; ahora, si el cliente percibe que la industria no resuelve sus problemas, no duda en cambiar. En respuesta, Helvetia Caser ha apostado por soluciones innovadoras, como un seguro de salud para mayores que elimina barreras tradicionales como los cuestionarios médicos.

Según Borja, el producto se centra en ofrecer acceso ágil a diagnósticos y especialistas, complementando el sistema público, y permite ajustar el precio a la realidad de las pensiones sin comprometer la sostenibilidad. La digitalización juega un papel clave, aunque con matices. La compañía ha desarrollado un modelo de telemedicina basado en un centro médico propio, con altos niveles de satisfacción (NPS) dentro del grupo.

Aunque inicialmente los clientes senior pueden mostrarse reticentes, una vez utilizan el servicio valoran enormously su utilidad. Paralelamente, Helvetia Caser ha incorporado soluciones de domótica asistencial en seguros de hogar, como sensores conectados que detectan patrones de actividad en personas mayores que viven solas; por ejemplo, un dispositivo en la nevera puede alertar a familiares si no hay actividad en un periodo determinado.

No obstante, la compañía mantiene el contacto humano como eje central, especialmente para el segmento senior. La tecnología debe acompañar, no sustituir, y por ello se ofrecen servicios como coordinadores asistenciales o la gestión de citas médicas por teléfono, además de canales digitales. En pleno proceso de integración, Helvetia Caser trabaja en la unificación de sus catálogos con el objetivo de lanzar una oferta única en 2027. El enfoque no es sumar productos, sino crear una propuesta de valor coherente.

Para ello, se han establecido mesas de producto que analizan cada solución y seleccionan las mejores prácticas de ambas entidades. Asimismo, la compañía refuerza la integración entre seguros y servicios -como residencias o clínicas- para ampliar los puntos de contacto con el cliente.

"Queremos estar presentes no solo en el siniestro, sino en muchos más momentos de la vida del cliente", concluye Borja





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