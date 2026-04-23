HEINZ y Popeyes Elevan la Experiencia del Pollo con 'El Drop Más Hot'

HEINZ y Popeyes anuncian una nueva fase de su colaboración con el lanzamiento de una salsa cremosa y especiada, diseñada para complementar el pollo crujiente de Popeyes. La salsa, disponible en formato de 220 ml, redefine la experiencia del 'dipping' y busca conectar con las nuevas generaciones.

En un panorama gastronómico en constante evolución, donde la práctica del 'dipping' se ha afianzado como una tendencia culinaria dominante, las marcas HEINZ y Popeyes han anunciado una emocionante expansión de su exitosa colaboración .

Esta nueva fase se materializa en el lanzamiento de una salsa cremosa y especiada, meticulosamente elaborada para complementar a la perfección el icónico pollo crujiente de Popeyes. La salsa, caracterizada por un delicado dulzor que se equilibra con un toque picante sutil, se presenta como el acompañamiento ideal para realzar cada bocado. Actualmente, este producto innovador está disponible en todos los restaurantes de la cadena Popeyes, en un práctico y atractivo envase de 220 ml.

El lanzamiento de esta salsa no se limita a la simple introducción de un nuevo producto; representa una redefinición de la forma en que los consumidores disfrutan del pollo a través del 'dipping'. Para ambas marcas, el pollo y las salsas no son meros ingredientes, sino elementos fundamentales de un ritual de consumo arraigado en la combinación, la inmersión y la personalización de cada experiencia gastronómica.

Cada pedido se transforma así en una aventura culinaria única y adaptada al gusto individual. Para complementar esta experiencia, se han introducido dos nuevos 'dippers' en formato vaso, integrados en toda la oferta de 'dropping'. Estos 'dippers' no solo sirven como un símbolo de edición especial y un incentivo para el consumo inmediato, sino que también actúan como una representación visual impactante del producto al sumergirse en el pollo crujiente.

La elección del término 'hot' en la denominación de la salsa refuerza tanto la sensación de novedad y urgencia asociada al lanzamiento, como el ligero punto picante que la caracteriza, sin llegar a posicionarla como un producto excesivamente picante. Esta estrategia busca atraer a nuevas audiencias, especialmente a las generaciones Gen Z y Young Millennials, que valoran la innovación y la autenticidad.

La colaboración entre HEINZ y Popeyes se basa en una filosofía compartida: la de crear experiencias relevantes para los consumidores, poniendo el sabor en el centro de la atención y conectando con los códigos culturales que definen las conversaciones actuales. Con 'El Drop Más Hot', ambas marcas han logrado trasladar la lógica del 'dropping' – un fenómeno popularizado en la cultura urbana y la moda – al mundo de la alimentación, transformando una simple salsa en un objeto de deseo.

Esta asociación estratégica permite a HEINZ ir más allá de la mera producción de un producto, estableciendo una conexión genuina con las nuevas generaciones a través de la cultura del sabor, la cultura del disfrute y la relevancia cultural. Desde Popeyes, se enfatiza que el pollo y las salsas forman un dúo inseparable, una forma distintiva de disfrutar de la comida.

Con este lanzamiento, la marca busca extender la experiencia que se vive en sus restaurantes – caracterizada por el pollo crujiente, el 'dipping' y la personalización – al entorno retail, permitiendo que los consumidores disfruten de la misma experiencia en la comodidad de sus hogares. La salsa representa una extensión de la identidad de Popeyes, una forma de compartir con el mundo su particular manera de disfrutar del pollo.

HEINZ Spicy Chicken (Edición Especial Popeyes) es una salsa cremosa, diseñada específicamente para acompañar el pollo crujiente, manteniendo la esencia de la colaboración original, pero adaptándose al consumo fuera del restaurante. Este lanzamiento marca la primera vez que… El lanzamiento se activará simultáneamente en puntos de venta físicos y canales digitales, con una estrategia de marketing integral que incluye acciones en redes sociales, un spot digital, colaboraciones con influencers y creadores de tendencias, así como la presentación del nuevo formato de botella en ambos entornos.

Para reforzar el atractivo del lanzamiento, se ha diseñado una línea de merchandising ad hoc, que incluye charms inspirados en la salsa y el pollo, pegatinas e imanes de nevera, enfatizando el carácter coleccionable del producto. HEINZ Spicy Chicken (Edición Especial Popeyes) estará disponible





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