El secretario de Defensa de EE.UU., Hegseth, visita Venezuela y Colombia para cerrar pactos de seguridad. Detalle de la entrega de aviones C-130 y la estrategia antinarcótico.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha viajado a Caracas para reunirse este miércoles con la presidenta interina de Venezuela, María Corina Machado, en lo que constituye su primera visita oficial al país tras la captura de Nicolás Maduro. Durante este encuentro de alto nivel, ambas partes han anunciado la firma de un acuerdo militar bilateral destinado a fortalecer las fuerzas armadas y las fronteras de Venezuela, marcando un giro significativo en la postura de Washington hacia la transición política venezolana.

Negociaciones militares con la transición venezolana

En la reunión celebrada en la capital latinoamericana, se ha revisado la agenda de trabajo y la cooperación entre ambos gobiernos en áreas como la asistencia técnico-militar, enmarcada dentro de la seguridad regional. Además de María Corina Machado, han participado en el encuentro el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, el canciller Oliver Blanco y la procuradora de la República, Arianny Viviana Seijo Noguera, consolidando la presencia del gobierno interino como interlocutor válido.

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Este despliegue diplomático y militar se produce en un contexto marcado por la detención del exmandatario Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. Tras su captura, se ha establecido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina Machado estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela, si bien el segundo ha tenido un papel más visible en las negociaciones internacionales. La presencia de Hegseth refuerza esta alianza estratégica frente a los intentos demócratas de abrir un juicio político contra él en la Cámara de Representantes de EE.UU., que fue bloqueado hace poco más de una semana, entre otros motivos, por la operación para derrocar a Maduro.

Cooperación estratégica con el gobierno de Colombia

Paralelamente a sus actividades en Venezuela, Hegseth tiene programado viajar este miércoles a Colombia para reunirse con su homólogo colombiano, Luis Fernando Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules. Mora anunció este encuentro en la víspera y confirmó que se abordarán cuestiones de la cooperación bilateral en materia de defensa y las acciones conjuntas en el marco del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por la Administración de Trump para reforzar la colaboración regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

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La visita de Hegseth se entiende como parte del acercamiento de Washington y Bogotá con la llegada a la Presidencia colombiana del ultraderechista, José Luis Gómez de la Espriella, tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales con su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026). Se produce después de que Colombia se sumara al Escudo de las Américas, poco después de que De la Espriella fuera investido en agosto pasado en uno de los gestos de realineamiento con Estados Unidos. El acercamiento bilateral quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la región.

Entrega de equipamiento táctico y logística militar

El Lockheed C-130 Hercules es un avión de transporte táctico de tamaño medio, el más empleado de su categoría, con modelos de sus múltiples versiones en Fuerzas Aéreas de más de 50 países. Puede cargar 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado, lo que lo convierte en una herramienta vital para operaciones humanitarias y de seguridad. Mora aseguró durante una intervención en la Cámara de Representantes colombiana que el secretario de Guerra entregará el primer avión y que se espera la llegada de dos más, detallando que se hablará con él sobre estos temas.

La semana pasada también visitó Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, quien llegó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar entre ambos países. Caine visitó el país un día antes de que culminaran los ejercicios militares conjuntos que se prolongaron por un mes, en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos, demostrando la capacidad operativa conjunta y la profundidad de la alianza estratégica entre las dos naciones.