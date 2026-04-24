Hegseth Desestima Cumbres Diplomáticas y Advierte: 'Se Acabó lo Gratis'

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, critica las iniciativas diplomáticas europeas para resolver la crisis en Oriente Medio y reafirma la postura de firmeza de Washington frente a Irán, manteniendo un bloqueo naval y descartando una pronta negociación.

La postura de Estados Unidos frente a la escalada de tensiones en Oriente Medio se endurece, con declaraciones contundentes de Pete Hegseth , secretario de Guerra, que restan importancia a los esfuerzos diplomáticos y enfatizan una política de firmeza.

Hegseth ha minimizado las cumbres internacionales convocadas para abordar la crisis, calificándolas de 'pomposas' y 'tontas', en una clara señal de desconfianza hacia la capacidad y la voluntad de otros actores globales, especialmente Europa, para asumir responsabilidades en la región. La Administración estadounidense, bajo la premisa de 'la paz mediante la fuerza', no muestra prisa por alcanzar un acuerdo con Irán y mantiene un bloqueo naval que, según sus propias cifras, ya ha obligado a 34 barcos vinculados a Irán a dar marcha atrás.

Este bloqueo, que afecta tanto al estrecho de Ormuz como a aguas internacionales del Indopacífico, se utiliza como herramienta de presión en las negociaciones, con acusaciones mutuas de incumplimiento de compromisos y una intensa campaña de propaganda. La estrategia de Washington se basa en la idea de que Irán es quien debe ceder y actuar 'con inteligencia' para evitar consecuencias más graves, mientras que Estados Unidos se mantiene firme en su posición, sin mostrar disposición a levantar las sanciones o a flexibilizar su política.

La situación en el estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es particularmente delicada, ya que su cierre amenaza no solo el suministro energético global, sino también el acceso a medicamentos esenciales para Europa, aunque España descarta un desabastecimiento inminente. El secretario de Guerra ha criticado abiertamente la falta de apoyo de Europa y Asia, acusándolas de haberse beneficiado durante décadas de la protección estadounidense sin asumir una parte proporcional de la responsabilidad en la seguridad regional.

Hegseth argumenta que estos países 'necesitan' el estrecho de Ormuz mucho más que Estados Unidos, lo que justifica su falta de compromiso. Esta declaración refleja una creciente frustración en Washington con sus aliados tradicionales, que consideran que no están respondiendo adecuadamente a la llamada de la Casa Blanca para hacer frente a la amenaza iraní. La Administración estadounidense parece dispuesta a actuar unilateralmente si es necesario, incluso si eso implica un mayor aislamiento diplomático.

La comparación que el jefe del Pentágono ha hecho con los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe sugiere una disposición a utilizar la fuerza de manera preventiva para proteger sus intereses en la región. La política de 'tolerancia cero' hacia Irán se extiende a la interceptación de barcos sancionados en aguas internacionales, lo que aumenta el riesgo de una escalada militar.

La insistencia en que 'no hay prisa por llegar a un acuerdo' y que 'la pelota está en el tejado de Irán' refuerza la imagen de una Administración inflexible que no está dispuesta a hacer concesiones. La situación se complica aún más con la orden de evacuación de una población al sur de Líbano por parte de Israel, que continúa con sus ataques pese a la extensión de la tregua.

Este nuevo foco de tensión añade incertidumbre a un panorama ya de por sí volátil y aumenta el riesgo de una conflagración regional más amplia. La UE, por su parte, ha pedido negociar una 'solución definitiva' a la guerra, con libertad de navegación 'plena' y sin peajes en el estrecho de Ormuz, pero Hegseth ha desestimado estos llamamientos, insistiendo en que 'es su lucha más que la nuestra'.

La retórica belicista y el tono burlesco utilizado por el secretario de Guerra en sus declaraciones reflejan una profunda desconfianza hacia los esfuerzos diplomáticos y una apuesta decidida por la confrontación. El futuro de la región depende ahora de la capacidad de las partes involucradas para evitar una escalada militar y encontrar una solución negociada a la crisis, pero las declaraciones de Hegseth sugieren que el camino hacia la paz será largo y difícil.

La Administración estadounidense parece decidida a mantener la presión sobre Irán hasta que este ceda en sus demandas, lo que podría prolongar la inestabilidad en Oriente Medio durante mucho tiempo





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