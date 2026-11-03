Hedge Funds Rendimiento Histórico y Midterms 2026

Análisis de HFR sobre rentabilidad de hedge funds bajo administraciones demócratas y republicanas. Impacto en la volatilidad de Wall Street antes de las midterms en Estados Unidos.

Un exhaustivo estudio de la firma de análisis de datos HFR revela que los fondos de cobertura ( hedge funds) han registrado una rentabilidad anualizada superior durante los periodos en los que las administraciones democráticas han ocupado la Casa Blanca. Específicamente, los datos históricos muestran un rendimiento del 9,80% bajo presidentes demócratas, en comparación con el 8,37% obtenido cuando la presidencia está en manos de republicanos, marcando una diferencia de 143 puntos básicos a favor de la alternativa liberal.

Rendimiento del mercado según el poder legislativo

La estructura del Congreso estadounidense actúa como un factor determinante en el desempeño de la industria de fondos de cobertura. Según los cálculos de HFR, el rendimiento máximo de estos instrumentos financieros se alcanza cuando el Congreso está unificado, es decir, cuando el mismo partido político controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes. En estas condiciones, el rendimiento anualizado promedio de los hedge funds se sitúa en el 10,53%, independientemente de si el partido en cuestión es demócrata o republicano.

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Por el contrario, la fragmentación política tiene un impacto negativo significativo en la rentabilidad del sector. Cuando el Congreso está dividido y existen mayorías opuestas en ambas cámaras, el rendimiento de los hedge funds cae drásticamente hasta el 5,52%. Esta disparidad de casi 5 puntos porcentuales evidencia la importancia de la certeza regulatoria y la eficiencia legislativa para los grandes inversores institucionales que operan en el mercado norteamericano.

Crecimiento de activos bajo presidencia republicana

Aunque los demócratas han favorecido mayores retornos de inversión, los republicanos han logrado acelerar la tasa de crecimiento de los activos bajo gestión. Entre 1990 y 2025, los activos en la industria global de fondos de cobertura crecieron a un promedio anual del 14%. Sin embargo, esta cifra oculta una divergencia notable: bajo la presidencia de republicanos, la tasa de crecimiento de los activos alcanzó una media del 15,1%, frente al 13,1% registrado durante los mandatos demócratas.

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La industria global de los hedge funds gestiona actualmente un volumen de 5,64 billones de dólares. Esta cifra astronómica confiere a los resultados presentados por HFR un peso considerable en el contexto de las próximas elecciones 'midterms' en Estados Unidos. La magnitud de estos capitales implica que las decisiones estratégicas de estos gestores pueden amplificar la volatilidad del mercado, especialmente en un entorno político polarizado donde las expectativas de cambio son altas.

Impacto en Wall Street y las Midterms

En las vísperas de las elecciones intermedias, el análisis financiero se centra en cómo el resultado de los comicios afectará a la Bolsa de Nueva York. Según señala El Español, una victoria demócrata en las midterms no pondría en jaque a Wall Street, pero sí aumentaría la volatilidad en el corto plazo. Este aumento de la inestabilidad se atribuye al cambio en las expectativas políticas y al reagrupamiento de posiciones de los grandes inversores ante un posible giro en la dirección de la política económica.

El entorno macroeconómico actual añade capas de complejidad a esta dinámica. La Reserva Federal (Fed) mantiene los tipos de interés en el 4%, lo que significa que no está añadiendo presión adicional a la administración de Donald Trump en estos seis días previos a las elecciones. No obstante, el repunte de la inflación sigue siendo un factor de riesgo latente que podría influir en las decisiones de inversión de los fondos de cobertura mientras se desarrolla el escenario político.

Diversificación ante la incertidumbre regulatoria

La volatilidad esperada en los mercados estadounidenses ha llevado a algunas entidades financieras a recomendar cautela a los inversores particulares. La entidad Mutuactivos ha sugerido recientemente que los ahorradores deben diversificar sus carteras ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones, especialmente en sectores sensibles a los cambios políticos como la inteligencia artificial.

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En el ámbito corporativo, la consolidación del sector financiero continúa su curso. La compañía española Veridas y la holandesa Fourthline se han fusionado con el respaldo de Seaya Andromeda, un ejemplo de cómo el capital privado sigue moviéndose independientemente de la coyuntura electoral. Mientras tanto, antiguos dueños de Trea recurren sentencias buscando una compensación de 20 millones al desistirse la compra por parte de Beka, evidenciando que la agitación legal y financiera no se detiene ante los ciclos electorales.