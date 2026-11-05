Héctor Soto tilda a Mario Vargas Llosa de exintelectual antes de su llegada a Venezuela

El ministro venezolano Héctor Soto atacó verbalmente a Mario Vargas Llosa, calificándolo de irrespetuoso y exintelectual, en vísperas de su participación en un foro en Caracas.

El ministro de Cultura de Venezuela, Héctor Soto, lanzó un ataque verbal frontal contra el escritor peruano Mario Vargas Llosa, tildándolo de irrespetuoso y exintelectual. Esta acusación se produjo horas antes de la llegada del autor a Caracas, donde estaba programado su participación en un foro internacional previsto para el día siguiente y el viernes posterior.

Desacuerdos Ideológicos entre Soto y Vargas Llosa

Héctor Soto justificó sus declaraciones en la emisora VTV de la red estatal de televisión, argumentando que el escritor peruano había perdido inteligencia al expresar opiniones despectivas hacia el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y hacia figuras históricas como el argentino cubano Ernesto Ché Guevara. Soto señaló que este desdén también se extiende a otros íconos del pueblo latinoamericano, lo que consideró una ofensa grave.

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Las tensiones se intensificaron tras versiones procedentes de Colombia, donde Mario Vargas Llosa afirmó esa misma semana que Hugo Chávez desestabiliza la democracia mediante sobornos a gobiernos regionales y apoyos a sectores radicales. El escritor comparó el socialismo defendido por la administración venezolana con una moda pasajera, similar a la popularidad de la camisa del Ché Guevara. Soto calificó estas opiniones como agresivas y carentes de inteligencia suficiente para no ofender a los referentes populares.

Además de los cuestionamientos políticos, el ministro venezolano atacó la identidad nacional del escritor, sosteniendo que Mario Vargas Llosa se nacionalizó español porque le da vergüenza ser peruano. Héctor Soto añadió que un hombre con el prestigio del autor ya no conserva su condición de intelectual genuino, afirmando que mientras él y su gobierno están construyendo naciones, Vargas Llosa busca destruir los esfuerzos culturales y sociales del país.

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Reacciones Políticas y Restricciones al Foro

Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por Hugo Chávez, advirtieron la semana pasada que respaldarían cualquier decisión del Gobierno para expulsar a los participantes del foro si consideraban que sus actividades eran contraproducentes. Esta postura fue reforzada por el ministro del Interior, Tarek El Aissami, quien declaró que no se permitirían faltas de respeto al mandatario nacional bajo ninguna circunstancia.

Tarek El Aissami明确ó que los invitados no vienen a participar en un evento constructivo, sino que su intención es provocar y ofender las instituciones venezolanas. Esta línea dura contrasta con las declaraciones de Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor y también participante del evento, quien afirmó que al llegar a Venezuela el lunes fue retenido en el aeropuerto por autoridades. Estos funcionarios le advirtieron explícitamente que no debía opinar sobre asuntos políticos internos del país.

Contrapunto con Encuentros de la Alternativa Bolivariana

En respuesta a la controversia generada por la presencia de Mario Vargas Llosa, Héctor Soto confirmó que paralelamente al foro de lo que denominó la ultraderecha latinoamericana, se celebrarán encuentros de ministros de Cultura de los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Soto describió estos eventos como una fiesta popular con decenas de verdaderos intelectuales y el pueblo en las calles, en lugar de una cita académica elitista.

La actividad de la Alba, que incluye a Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominica, Honduras y Venezuela como miembros, y a Ecuador, Paraguay y San Vicente y Las Granadinas como observadores, se extenderá por las principales plazas de todo el país. Más de 400 intelectuales venezolanos interactuarán con 14 invitados internacionales y los ministros de cultura, promoviendo una dinámica de participación ciudadana masiva y directa.

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Distribución Cultural y Futuro Inmediato

Para apoyar esta iniciativa, se distribuirán más de cuatro millones de bienes culturales, incluyendo libros, películas y revistas, totalmente gratuitos. Héctor Soto enfatizó que la cultura no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental, comparable al oxígeno y al agua. Este enfoque busca democratizar el acceso a los contenidos culturales y reforzar la identidad política de los participantes.

El próximo viernes, Hugo Chávez clausurará la actividad principal, marcando el fin del evento central. Sobre la reunión paralela de ministros, Soto reveló que se planteará una marcha cívico militar con soldados y civiles de los países bolivarianos. Esta conmemoración tendrá como objetivo honrar el bicentenario de la Independencia de España, uniendo a los participantes en un acto simbólico de solidaridad regional.