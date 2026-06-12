Healthmate automatiza la gestión médico-paciente con IA y gana el SeedRocket

La startup alicantina Healthmate ha desarrollado una plataforma de IA que automatiza tareas como citas, recordatorios y firmas digitales en el sector salud. Con más de 650.000 mensajes gestionados en siete meses y premios como el SeedRocket, la empresa opera con más de cien clínicas y un hospital.

La startup alicantina Healthmate ha desarrollado una solución basada en inteligencia artificial para automatizar tareas rutinarias en la relación médico-paciente, agilizando procesos como la gestión de citas , el envío de recordatorios y la firma digital de documentos.

En solo siete meses de operación, la plataforma ha gestionado más de 650.000 mensajes, 300.000 citas y 130.000 firmas de documentos, colaborando con más de cien clínicas privadas y el Hospital de Igualada. Su tecnología propia de telecomunicaciones con IA integrada permite a cada profesional disponer de un empleado virtual personalizado que atiende a los pacientes a través de cualquier canal digital, cubriendo así un amplio espectro de comunicaciones que antes recaían en el personal humano.

La empresa ha sido premiada como la mejor startup de salud digital en SaludFestival y CEPYME, y recientemente se ha proclamado ganadora del 35º Campus de Emprendedores de SeedRocket. El proyecto nace en Alicante de la mano de Marcos Valera, quien tras más de cinco años trabajando en el sector de la salud privada conoció de primera mano los problemas de gestión que saturan el tiempo de los profesionales.

Junto a Roberto, con más de una década de experiencia en telecomunicaciones, y Jorge, especialista en investigación de inteligencia artificial, han creado la primera operadora virtual de telecomunicaciones verticalizada en salud. Su modelo como operadores les permite ofrecer canales como llamadas, mensajería vía WhatsApp o SMS, centralita, grabación de llamada y análisis mediante IA, compitiendo directamente con grandes proveedores como Twilio.

La compañía, que cuenta con un equipo de ocho personas, cerró en junio una ronda de financiación de 153.000 euros con Bcombinator y business angels, y en octubre inició su fase de comercialización. Actualmente gestionan un ritmo de más de 5.000 mensajes diarios, con un 99% de mensajes y llamadas atendidos por IA, y más de 400.000 seguimientos médicos generados en la plataforma. Su cartera de clientes incluye médicos, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, odontólogos y entrenadores personales, entre otros.

Healthmate planea una nueva ronda de inversión de 750.000 euros para los próximos meses, con el objetivo de consolidar su posición en un mercado donde la automatización de tareas administrativas y de comunicación se presenta como una solución eficaz y segura, liberando a los profesionales para que puedan centrarse en la atención clínica





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