HEAD lanza la línea DISCOVERY con tecnología Progressive Flex y Auxetic. Esquís que se adaptan a tu estilo, ofreciendo estabilidad en trazados suaves y agarre preciso en alta velocidad. Descubre los detalles técnicos y modelos disponibles para mejorar tu rendimiento en la nieve.

La marca de equipamiento deportivo HEAD ha presentado oficialmente su nueva gama de esquís DISCOVERY, una innovadora línea diseñada para ofrecer una experiencia de esquí altamente adaptable. Este lanzamiento responde a la necesidad frecuente de los esquiadores experimentados de encontrar un equipo que equilibre la facilidad de deslizamiento con la resistencia necesaria para un estilo de conducción más agresivo. La propuesta de HEAD elimina el compromiso tradicional entre versatilidad y rendimiento, permitiendo que el esquí evolucione junto con el usuario.

Innovación tecnológica en el núcleo del esquí

El concepto central detrás de la gama DISCOVERY es la capacidad del equipo para responder de manera diferente según la intensidad del giro y la ubicación del esquíador en la pendiente. HEAD denomina esta característica principal Progressive Flex, una tecnología que evita que el esquí esté limitado a una única personalidad rígida. Al esquiar con suavidad, el equipo se mantiene estable, predecible y fácil de controlar, proporcionando una sensación de seguridad en cada curva. Sin embargo, cuando el esquiador impulsa las espátulas y ejerce una mayor presión sobre los cantos, el esquí cobra vida.

Also read Fernando Mendoza lanza tres touchdowns pero Raiders caen ante Broncos

Esta adaptación no es lineal, sino que responde con un aumento progresivo en el agarre, la energía y la precisión. A medida que el esquiador inclina más profundamente el esquí en la nieve y aumenta la fuerza aplicada, la estructura del equipo se endurece de forma natural bajo sus pies. Este cambio de comportamiento ofrece un mayor agarre del canto, un mejor rebote y una sensación más agresiva a lo largo del arco de la curva, recompensando la energía invertida sin obligar a un esfuerzo constante.

Componentes clave: tecnología Auxetic y Superframe

En el corazón de esta capacidad de respuesta se encuentran dos tecnologías estructurales fundamentales desarrolladas por HEAD. La primera es la tecnología Auxetic, un diseño estructural que se endurece al flexionarse. A diferencia de los materiales tradicionales que pueden colapsar bajo presión, la estructura interna del esquí DISCOVERY se tensa y se refuerza. Esta reacción mecánica traduce directamente el esfuerzo del esquiador en una mayor estabilidad y un agarre superior de los cantos, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones.

Advertisement

La segunda innovación es la construcción Superframe, una estructura de fibra de vidrio totalmente envuelta que distribuye la presión de manera uniforme a lo largo de todo el esquí. Esta construcción mejora significativamente la resistencia a la torsión y mantiene la integridad del equipo cuando la nieve se rompe o cuando la velocidad aumenta. El resultado es un esquí que no exige una agresividad constante, sino que se adapta al nivel del esquiador, ya sea en un freeride relajado, un carving técnico o un esquí más agresivo en nieve variable.

Mejoras ergonómicas y variedad de modelos

Para complementar el rendimiento de la tabla, los esquís DISCOVERY utilizan la placa de fijación Better Balance PR de HEAD. Esta tecnología mantiene una postura hacia delante constante independientemente del tamaño de la bota. A diferencia de las placas tradicionales que cambian sutilmente la posición en función de la longitud de la suela, el ángulo de la rampa se mantiene estable. En la nieve, esto se traduce en un inicio de giro más fácil, un mejor equilibrio a alta velocidad y una transferencia de potencia más fiable, especialmente útil cuando las condiciones o el terreno cambian rápidamente.

La gama DISCOVERY es amplia y está cuidadosamente estructurada para cubrir diferentes preferencias de esquí. Los modelos más anchos, como el 86 Pro y el 82 Pro, están orientados hacia la confianza fuera de pista y la versatilidad durante todo el día. Por otro lado, las opciones más estrechas, como los modelos 74 y 70, se centran en la precisión, la progresión y el máximo rendimiento en carving. Tanto en las construcciones Pro como Sport, el denominador común sigue siendo el manejo predecible y la potencia progresiva, inspirando confianza en esquiadores que buscan rendimiento sin complicaciones innecesarias.