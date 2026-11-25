HBX Group International reporta un beneficio neto de 138 millones de euros para el ejercicio 2026, marcando un giro positivo respecto al año anterior gracias al crecimiento del TTV y la reducción de costes financieros.

HBX Group International ha presentado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2026, que finalizó el 30 de septiembre, destacando un cambio drástico en su estructura de rentabilidad. La compañía informó de un beneficio después de impuestos de 138 millones de euros, contrastando directamente con las pérdidas de 70 millones de euros registradas en el periodo fiscal anterior. Este giro hacia la rentabilidad neta representa un hito significativo en la trayectoria reciente del grupo, marcando el fin de un ciclo deficitario.

Crecimiento del volumen de ventas y margen operativo

El Valor Total de las Transacciones (TTV) de HBX Group International experimentó un aumento del 12%, alcanzando los 9.163 millones de euros. Este crecimiento se mantuvo estable al ajustar por tipo de cambio, registrando una subida del 14% en esa métrica. El impulso positivo fue generalizado, con avances de doble dígito en las tres regiones donde opera el grupo, lo que evidencia la fortaleza de su modelo de negocio a nivel global y la demanda sostenida en sus mercados clave.

Also read Winter Festival 2026: un día para escalar, compartir y pasarlo bien en Climbat

No obstante, los ingresos totales descendieron un 3% interanual, situándose en 697 millones de euros, o un 2% menos a tipo de cambio constante. Esta contracción se atribuyó a cambios estructurales en el mix de negocio, la ejecución de acciones comerciales específicas y un impacto adverso estimado de tres puntos porcentuales derivado del conflicto en Oriente Medio. A pesar de la caída en ingresos, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ubicó en 403 millones de euros, con un margen saludable del 57,8% sobre los ingresos.

Reducción drástica de costes financieros y política de dividendos

Una de las variables que más favoreció el resultado neto fue la significativa reducción en la carga financiera. Los costes financieros netos de HBX Group International cayeron desde los 180 millones de euros en 2025 hasta los 75 millones de euros en el cierre del ejercicio 2026. Esta mejora en la eficiencia del balance permitió alcanzar un flujo de caja libre operativo de 419 millones de euros, consolidando una posición sólida de liquidez.

Advertisement

La deuda neta ajustada se situó en 652 millones de euros, equivalente a 1,6 veces el Ebitda ajustado, lo que refleja un perfil de apalancamiento controlado. Para retribuir a sus accionistas, el consejo de administración ha propuesto un dividendo final de 11,5 céntimos de euro por acción. Al sumar el dividendo a cuenta de 7,5 céntimos ya abonado, el paquete total asciende a 19 céntimos por título, lo que equivale a unos 45 millones de euros. Además, la firma ha ejecutado 42 millones de euros de su programa de recompra de acciones, dentro del marco de 100 millones de euros iniciado durante el ejercicio.

Proyecciones de 2027 y relevo en la dirección ejecutiva

De cara al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, HBX Group International prevé que el TTV mantenga un crecimiento de doble dígito. Sin embargo, se espera que los ingresos experimenten un descenso moderado, de un dígito bajo, a tipo de cambio constante respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía ya cuenta con aproximadamente el 85% de los volúmenes reservados para iniciar este nuevo ciclo, lo que proporciona una base sólida para sus proyecciones. El grupo mantiene sin cambios sus objetivos a medio plazo y facilitará estimaciones completas para 2027 el próximo 4 de febrero.

La publicación de estas cuentas coincide con un importante relevo en la cúpula directiva de HBX Group International. El cofundador, Carlos Muñoz, asumirá el cargo de consejero delegado a partir del 1 de diciembre. Muñoz tomará el testigo de Brendan Brennan, quien ha ejercido como consejero delegado interino y director financiero durante el periodo de transición. Este cambio de mando llega en un momento de estabilidad financiera y claridad estratégica para el grupo, que sigue operando en un entorno macroeconómico marcado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.