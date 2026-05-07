Hay el Sellom: Un vecindario libanés destruido por los ataques israelíes en medio de la guerra con Hezbolá

El vecindario de Hay el Sellom, en los suburbios del sur de Beirut, ha sido devastado por los ataques israelíes, dejando un paisaje de escombros y numerosas víctimas civiles. Los residentes, que se negaron a abandonar sus hogares, ahora enfrentan la pérdida de sus seres queridos y sus viviendas en medio de un conflicto que no muestra signos de terminar.

El vecindario de Hay el Sellom, en los suburbios del sur de Beirut , en Líbano , ha sufrido una transformación devastadora. Lo que alguna vez fue una comunidad vibrante y densamente poblada, ahora se encuentra reducido a un paisaje de escombros, con estructuras de concreto derrumbadas, metal retorcido y cables expuestos.

Las escaleras que antes conectaban pisos ahora terminan en el vacío, y el silencio ha reemplazado a los sonidos cotidianos de la vida. A pesar de los repetidos ataques israelíes en otras partes de los suburbios sureños de Beirut, donde Hezbolá ejerce su influencia, los residentes de Hay el Sellom afirman que su vecindario había permanecido en relativa calma hasta la tarde del 8 de abril.

Los suburbios del sur de Beirut han sido sometidos a órdenes de evacuación y ataques aéreos por parte de Israel desde el inicio de la guerra, pero muchos residentes, como Mohammed, decidieron quedarse porque no tenían adónde ir. Ese miércoles, Abbas, el hijo de Mohammed, dormía en su casa cuando un ataque aéreo israelí destruyó el edificio. Los tres pisos superiores se desplomaron sobre su habitación, sepultándolo bajo los escombros.

Este ataque fue parte de una oleada de bombardeos que comenzó a las 14:15 hora local y que impactó más de 100 objetivos en Líbano en solo 10 minutos, según informes israelíes. La destrucción causada en este breve lapso superó cualquier otro día de la guerra. Entre los objetivos se encontraban centros de mando y sitios militares de Hezbolá, pero también hubo numerosas víctimas civiles.

En las semanas posteriores al ataque, la BBC visitó las zonas afectadas para reconstruir lo sucedido. Mohammed, quien perdió a su hijo en el ataque, expresó su dolor en las ruinas de su apartamento. Esta es la segunda casa que pierde en una guerra, ya que en el conflicto de 2024 también perdió su hogar.

Mohammed insiste en que todos los fallecidos eran residentes del edificio y que no habría permitido que su hijo viviera allí si hubiera sospechado que algún miembro de Hezbolá estaba en el lugar. Tras la muerte de su hijo, Mohammed manifestó su apoyo a Hezbolá en una entrevista local, pidiendo que defendiera a Líbano. Este sentimiento es compartido por muchos residentes de las zonas afectadas.

Hezbolá, un grupo miliciano y partido político respaldado por Irán, lanzó cohetes hacia Israel el 2 de marzo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto desencadenó una ocupación israelí de amplias zonas del sur de Líbano y una serie de ataques para destruir la cúpula de Hezbolá. A primera hora del 8 de abril, se anunció un cese al fuego temporal entre EE.

UU. e Irán, lo que generó una esperanza cautelosa en la población. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció con el inicio de los ataques. Al analizar videos, mensajes en redes sociales e imágenes satelitales verificados, junto con testimonios de testigos, se identificaron al menos cinco ataques en Hay el Sellom en rápida sucesión. Algunos medios israelíes informaron que Ali Mohammed Ghulam Dahini, señalado como un alto mando de Hezbolá, fue alcanzado en el vecindario.

También se encontró un afiche de homenaje que lo describe como combatiente de Hezbolá. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no confirmaron si Dahini era el objetivo. Lo que sí está claro es la magnitud de las bajas civiles. El Ministerio de Salud de Líbano informó a la BBC que más de 80 personas murieron en este vecindario





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