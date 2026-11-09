Harry Kane fuera del once ideal FIFPro: la polémica victoria del Balón de Oro

La ausencia de Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, del once ideal FIFPro genera debate. Análisis de las votaciones de jugadores y las posiciones del mercado.

La elección del once ideal de jugadores de la temporada pasada por parte de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) ha desatado un intenso debate en el mundo del fútbol internacional. La decisión excluye a Harry Kane, el futbolista inglés coronado como el mejor del año con el Balón de Oro 2026, situando a cuatro delanteros diferentes en el equipo oficial: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi y Erling Haaland.

La controversia del once masculino

El anuncio de la entidad que representa a los futbolistas profesionales confirma que Harry Kane no logró integrarse en el once de gala, a pesar de contar con un espacio reservado para cuatro delanteros en la lista final. Esta exclusión genera sorpresa inmediata dado que el atacante del Bayern Múnich lideró la campaña goleadora con un total de setenta y tres goles en la temporada.

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Los jugadores eligieron a Kylian Mbappé como el delantero más votado, apareciendo en el cuarenta y seis por ciento de las papeletas enviadas. Le siguieron Lamine Yamal con un treinta y siete por ciento setenta y cuatro, y Lionel Messi con un veintinueve por ciento cinco. Erling Haaland ocupó el cuarto puesto del podio con un veintiocho punto cuatro por ciento, mientras que Harry Kane terminó inmediatamente después con un veintisiete punto seis por ciento de los votos.

La selección se basa en las decisiones de diecinueve mil ochocientos seis futbolistas profesionales de todo el mundo. Cada participante tuvo la capacidad de seleccionar tres nombres para cada una de las categorías específicas: portero, defensa, centrocampistas y delanteros. Este proceso democrático interno contrasta con la votación de periodistas internacionales que definió al ganador del premio individual.

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Análisis de las marcas individuales

La ausencia de Kane resulta cuestionable desde una perspectiva estadística pura, ya que el inglés superó en producción ofensiva a varios de los seleccionados. Kylian Mbappé no logró conquistar ningún título oficial durante el año completo, destacándose únicamente por su rendimiento individual en el Mundial. Kane, por su parte, añadió el título de la Bundesliga y la Copa de Alemania a su palmarés.

Lamine Yamal recibió votos significativos tras su participación en el Mundial, aunque fue regularmente determinante en contadas ocasiones durante el torneo en Norteamérica. Sus actuaciones a nivel de clubes tampoco alcanzan la misma relevancia que el éxito cosechado por el equipo bávaro de Harry Kane en la liga alemana.

Lionel Messi fue indudable en las votaciones, llevando a la selección argentina a otra final del Mundial con sus goles y asistencias. Sin embargo, la mayor parte de su actividad futbolística durante el año transcurrió en la Major League Soccer. La primera MLS Cup del Inter Miami no suma los mismos puntos de prestigio que las ligas europeas tradicionales para los votantes.

Erling Haaland ganó dos copas locales con el Manchester City en una de las temporadas menos brillantes bajo la dirección de Pep Guardiola. El noruego marcó menos goles que Kane y no alcanzó ni la mitad de sus asistencias o incidencia en el juego. Su única victoria mayor fue un gol más en el torneo mundialista, perdiendo el enfrentamiento directo con Inglaterra en los cuartos de final.

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Defensas, porteros y el equipo femenino

El resto de la alineación ideal estuvo dominada por los grandes campeones de la temporada. El Paris Saint-Germain, que conquistó el bicampeonato en la Champions League, y la selección de España, que obtuvo su segunda estrella mundialista, tuvieron presencia masiva en la lista final.

En la portería se eligió a David Raya del Arsenal, quien fue suplente durante el Mundial. La selección del arquero español premió su constancia en un Arsenal que ganó la Premier League por primera vez en décadas. Unai Simón, titular de la Roja, fue elegido mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro.

En la defensa destacan Achraf Hakimi y Nuno Mendes del Paris Saint-Germain, junto a Pau Cubarsí del Barcelona. En el centro del campo se incluyeron a Jude Bellingham del Real Madrid, Rodri del Manchester City y Vitinha del Paris Saint-Germain, reflejando el equilibrio de poder entre clubes y selecciones.

El once ideal femenino también generó controversia al excluir a varias estrellas. Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino, sí figura en el equipo, aunque recibió menos votos que su compañera del Barcelona Aitana Bonmatí. Bonmatí, triple ganadora del France Football, estuvo casi toda la temporada fuera por una lesión severa.