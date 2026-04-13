Harrison Ford: De la Depresión Universitaria al Éxito en Hollywood

El actor Harrison Ford revela cómo su paso por la universidad, marcado por la depresión, lo impulsó a encontrar su pasión en el teatro y, eventualmente, a una exitosa carrera cinematográfica. Un relato de superación y redescubrimiento.

Harrison Ford asistió al Ripon College en Wisconsin, pero a diferencia de muchos estudiantes, sus años universitarios estuvieron lejos de ser despreocupados. Lejos de ello. 'Me levantaba de mi cama individual, marcaba al teléfono, pedía una pizza, volvía a la cama y esperaba que llegara. Me la comía, tiraba los envoltorios a un rincón y me volvía a dormir', explicó Ford, hablando abiertamente sobre su depresión . 'Tenía una habitación individual y debía asistir a clases, pero rara vez salía.

Y en las escasas ocasiones en que iba a clase, solía tocar la puerta desde afuera del edificio, dar media vuelta y marcharme. Estaba más que deprimido. Estaba enfermo social y psicológicamente', detalló. Esta condición, que le impedía estudiar con tranquilidad, afectó negativamente sus calificaciones. Sin embargo, en lugar de hundirlo, esto se convirtió en el catalizador involuntario que lo impulsó a superar ese difícil momento. En un intento por mejorar sus notas universitarias, Ford se inscribió en un curso llamado simplemente 'teatro', sobre el cual tenía pocos conocimientos, o ninguno, salvo que implicaría la lectura y el análisis de obras. En su apuro, no se percató de que los estudiantes tendrían que participar activamente en las obras, lo cual, irónicamente, resultó ser una ventaja, ya que, según admitió, de haberlo sabido, tal vez nunca se habría atrevido. Afortunadamente, se lanzó y descubrió que 'aquellos a quienes consideraba simples empollones y marginados como yo, eran en realidad algunas de las personas más interesantes que conocía. Hacían algo que yo realmente no entendía, narraban historias sobre la vida y algunos de ellos eran excepcionales en comprender el comportamiento humano'. Aquella experiencia fue una especie de electrochoque para Ford, que le permitió salir de su depresión y encontrar el camino hacia la felicidad: 'Simplemente encontré mi lugar entre los narradores de historias, y eso cambió mi mundo y mi vida'. Después de sus primeras audiciones, comedias, algunos encuentros fortuitos y una carrera estelar, protagonizó películas legendarias que han recaudado más de 10.000 millones de dólares en todo el mundo. Entre ellas se encuentran *El Fugitivo*, *La Guerra de las Galaxias*, *Blade Runner*, *Indiana Jones*, por mencionar algunas, a las que se han sumado en los últimos años series de televisión como *Encogidos*, que el año pasado, a sus 82 años, le valió la primera nominación al Emmy de su carrera. Todo comenzó en un escenario universitario y un demonio interno al que Ford derrotó. Una lucha que transformó su vida y lo catapultó al estrellato. Su experiencia en el teatro universitario no solo le proporcionó una salida a la depresión, sino que también le brindó las herramientas para desarrollar su talento actoral y conectar con el mundo de una manera significativa. El descubrir el mundo de la actuación le abrió un horizonte de posibilidades que no había imaginado, transformando su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. La conexión con sus compañeros de teatro, quienes eran narradores de historias, le mostró que existía un espacio donde se sentía comprendido y podía expresar su creatividad. La trayectoria de Harrison Ford es una prueba de que los momentos difíciles pueden ser oportunidades disfrazadas. Su historia, marcada por la introspección y la superación, nos recuerda la importancia de la resiliencia y la búsqueda de aquello que nos apasiona. El paso por la universidad, aunque inicialmente doloroso, resultó ser el punto de inflexión que lo encaminó hacia el éxito. El valor de la experiencia teatral, la exploración de sus emociones y la conexión con el arte de contar historias fueron el punto de partida de una carrera cinematográfica que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La sinceridad con la que Ford relata su experiencia con la depresión es un ejemplo de valentía y un testimonio de que se pueden superar los obstáculos y transformar las dificultades en trampolines para alcanzar nuestras metas. Su historia es una fuente de inspiración, no solo para aquellos que enfrentan problemas de salud mental, sino también para todos aquellos que buscan su lugar en el mundo





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