Harrison Ford: De la Depresión Universitaria al Éxito Mundial

El actor Harrison Ford revela cómo la depresión durante su época universitaria fue el punto de partida para su exitosa carrera en el cine, encontrando en el teatro la vía para superar sus problemas y alcanzar la fama mundial.

Harrison Ford asistió al Ripon College de Wisconsin, pero aquellos años no fueron un camino de rosas para él, distando mucho de la despreocupación habitual en la vida estudiantil. El actor reveló abiertamente sus luchas contra la depresión , un periodo oscuro que marcó su paso por la universidad. 'Me levantaba de mi cama individual, pedía una pizza, volvía a la cama y esperaba a que llegara. Me la comía, tiraba los envoltorios y me volvía a dormir', confesó.

Su día a día era una lucha constante: 'Tenía una habitación individual y tenía que asistir a clase, pero rara vez salía. En las contadas ocasiones en que iba, solía tocar la puerta y darme la vuelta, estaba enfermo social y psicológicamente'. Esta condición, que le impedía concentrarse en sus estudios, afectó negativamente a sus calificaciones.

Sin embargo, en lugar de hundirse, Ford encontró en esta adversidad la chispa que lo impulsaría a la superación. En un intento por mejorar su promedio académico, se inscribió en un curso de teatro. Inicialmente, desconocía por completo el mundo de la actuación, pero la necesidad lo impulsó a tomar riesgos. Ignoraba que el curso implicaría la participación activa en obras de teatro, una revelación que, según admitió, podría haberlo disuadido de intentarlo.

Afortunadamente, Ford perseveró, y descubrió un nuevo universo. 'Los que yo consideraba simples empollones y marginados como yo eran en realidad algunas de las personas más interesantes que conocía. Hacían algo que yo realmente no entendía, contaban historias sobre la vida y algunos de ellos eran excepcionales a la hora de comprender el comportamiento humano', explicó. Esta experiencia fue una verdadera transformación, un punto de inflexión que lo sacó de la depresión y le abrió las puertas a la felicidad. Encontró su lugar entre los narradores de historias, lo que cambió radicalmente su mundo y su vida.

La inmersión en el mundo del teatro fue el punto de partida de una exitosa carrera que lo catapultaría a la fama internacional. Después de audiciones iniciales, participó en comedias y tuvo encuentros fortuitos que lo encaminaron hacia el estrellato. Protagonizó películas icónicas que han recaudado más de 10.000 millones de dólares en todo el mundo. Entre ellas, destacan El fugitivo, La guerra de las galaxias, Blade Runner e Indiana Jones, por nombrar algunas.

En años recientes, su trayectoria ha continuado con incursiones en la televisión, como en la serie Encogidos, que le valió, a sus 82 años, la primera nominación al Emmy de su carrera. Todo comenzó en un escenario universitario y con la batalla contra un demonio interior que Ford venció con determinación. Una historia de superación personal que demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y el camino hacia la realización.





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