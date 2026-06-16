Harriet Phillips debutó en Royal Ascot con un impecable vestido azul que consolidó su imagen pública

Harriet Phillips, esposa de Peter Phillips, debutó en Royal Ascot tras su boda con un estilismo impecable que recordó al estilo clásico de Kate Middleton. Su participación en la procesión de carruajes junto a la princesa Ana confirmó su creciente protagonismo en la familia real británica.

Harriet Phillips debutó en Royal Ascot como miembro de la familia real británica , consolidando su posición dentro del círculo de los Windsor tras su reciente boda con Peter Phillips .

La aparición, que tuvo lugar apenas una semana después de su enlace, no pasó desapercibida y se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento. Harriet participó en la tradicional procesión de carruajes, ocupando un lugar de honor en la segunda carroza real junto a su esposo y la princesa Ana, lo que fue interpretado como una clara señal de su creciente protagonismo dentro de la institución.

Su vestido azul bebé, de manga larga y silueta refinada, fue una pieza impecable que demostró su dominio del código de vestimenta de Ascot, alejado de estridencias y perfectamente adaptado a la solemnidad de la ocasión. El color azul, una tonalidad frecuente en el vestuario de la familia real por transmitir serenidad y elegancia, evocó inevitablemente el estilo de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien ha utilizado este tono en repetidas ocasiones para compromisos de alto nivel.

El diseño de Harriet, con un corte estructurado y longitud midi, reforzó esa idea de sofisticación discreta que caracteriza a las mujeres de la casa real. El look se completó con un tocado perfectamente coordinado, sofisticado pero equilibrado, y unos zapatos destalonados en blanco que aportaron luminosidad y un toque veraniego. El cabello recogido permitió que tanto el tocado como los pendientes resaltaran, logrando una imagen extremadamente pulida y acorde al protocolo.

La presencia de Harriet en Ascot confirma que se está integrando con naturalidad en los eventos más emblemáticos de la realeza británica, siguiendo los pasos de figuras como Kate Middleton. Su boda, que reunió a numerosos miembros de la familia real incluidos el príncipe Guillermo, las princesas Beatriz y Eugenia, Zara Tindall y la princesa Ana, ya la había presentado oficialmente al público.

Ahora, con esta aparición, demuestra que su estilo es propio pero alineado con los códigos clásicos de la monarquía. Todo indica que Harriet Phillips se consolidará como una figura habitual en los grandes actos sociales y que su forma de vestir será observada con atención, tal como ocurrió en su momento con la esposa del príncipe Guillermo





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