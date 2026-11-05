Harmeet Dhillon renuncia tras desmantelar la División de Derechos Civiles

La jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presenta su dimisión tras un año de cambios radicales y derrotas judiciales, dejando una estructura debilitada.

Harmeet Dhillon ha renunciado oficialmente a su cargo como secretaria adjunta de Justicia, un puesto clave dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Esta decisión la convierte en la primera funcionaria de alto rango en abandonar la administración estadounidense desde la celebración de las elecciones intermedias. Su partida marca el fin de un periodo marcado por transformaciones estructurales significativas y una redefinición agresiva de las prioridades de la división bajo su liderazgo.

El secretario de Justicia, Todd Blanche, confirmó la dimisión mediante una publicación en la plataforma de redes sociales X. En su mensaje, Blanche afirmó que Dhillon ha "liderado la División de Derechos Civiles con convicción" durante su mandato. El funcionario destacó que ella ha defendido las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos. Blanche expresó que el Departamento agradece su dedicado servicio público y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales.

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Cambios Ideológicos y Recorte de Personal

Durante su año y medio al frente de la división, Dhillon transformó radicalmente la estructura operativa de la entidad. El objetivo declarado fue adaptar la labor de la división a la era de la administración Trump, desviándose de su tradición histórica de hacer cumplir leyes que fomentan el acceso a las urnas y la reforma policial. En su lugar, la nueva estrategia se centró en combatir lo que ella denominó "ideología woke" en las instituciones federales. Esta reorientación implicó un cambio drástico en los criterios de actuación y en los casos legales priorizados.

La gestión de Dhillon dejó una división considerablemente debilitada por una falta severa de personal. Más del 75% de los integrantes de la División de Derechos Civiles fueron despedidos o renunciaron voluntariamente durante su periodo en el cargo. Aunque la secretaria adjunta reclutó a varios abogados conservadores para ocupar esas vacantes, dichas contrataciones no lograron compensar la pérdida de décadas de experiencia y conocimientos especializados sobre leyes de derechos civiles. Esta pérdida de capital humano afectó directamente la capacidad operativa de la división.

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Derrotas Judiciales y Pérdida de Influencia

Los intentos de Dhillon por acceder a los padrones electorales enfrentaron una serie de reveses judiciales significativos. Jueces de todo el país desestimaron las demandas que la división presentaba para ayudar a los estados a "depurar" sus listas de votantes, una medida que buscaba eliminar a personas que no eran ciudadanas. Los magistrados criticaron duramente estas acciones, considerándolas un intento de utilizar la ley para privar a los ciudadanos de su derecho al voto o para acceder ilegalmente a sus datos personales. Estos fallos minaron la credibilidad de la estrategia legal de la división.

A medida que se acercaban las elecciones intermedias, Harmeet Dhillon quedó progresivamente al margen de las iniciativas más relevantes del departamento en materia electoral. Fuentes indican que fue el secretario adjunto de Justicia interino, Trent McCotter, quien suscribió las demandas de mayor repercusión pública, y no ella. Asimismo, Stanley Woodward, fiscal general asociado con quien Dhillon mantenía una relación tensa, asumió el papel principal en las comparecencias judiciales para defender las acciones legales de la administración en los tribunales.

Iniciativas Desiguales y Salida Confirmada

Otras iniciativas lideradas por Dhillon también mostraron resultados desiguales, particularmente en su lucha contra lo que ella describía como antisemitismo en las universidades. Envío cartas y presentación de demandas contra instituciones educativas acusadas de discriminación, principalmente contra estudiantes blancos, rara vez se tradujeron en victorias judiciales formales. Algunas universidades se comprometieron a ayudar a erradicar el antisemitismo, pero fuentes señalan que el departamento apenas estableció un marco de actuación ni realizó un seguimiento adecuado del asunto. Esta falta de resultados concretos contribuyó a la percepción de que su gestión era más efectiva en el anuncio de iniciativas que en su ejecución práctica.

La salida de Dhillon se daba prácticamente por segura tras las elecciones intermedias, cuando los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Su control sobre la División de Derechos Civiles había ido disminuyendo durante meses, según funcionarios familiarizados con el asunto. Esta pérdida de influencia se atribuye en parte a sus repetidas derrotas judiciales y a la percepción entre sus colegas de que resultaba menos eficaz a la hora de llevar a cabo sus objetivos a largo plazo. Dhillon no respondió por el momento a una solicitud de comentarios sobre su decisión de renunciar.