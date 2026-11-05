Harlem Globetrotters inaugura gira Rivales en España con nuevos rivales

Los Harlem Globetrotters llegan a diez ciudades españolas del 3 al 14 de mayo de 2027 con su gira Rivales, incorporando dos nuevos equipos y tecnología interactiva.

El icónico elenco de baloncesto Harlem Globetrotters ha confirmado el lanzamiento oficial de Harlem Globetrotters: Rivales, una nueva gira competitiva diseñada para expandir su universo de entretenimiento tras la conmemoración de su centenario. Esta producción internacional recorrerá diez ciudades españolas durante un periodo específico que abarca desde el 3 hasta el 14 de mayo de 2027, consolidando su presencia en el mercado ibérico.

Nuevos rivales y calendario de giras

La lista definitiva de destinos incluye las siguientes localidades: Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Tenerife, Barcelona, Santiago de Compostela, Gijón, Bilbao y Mallorca. La novedad central de esta edición reside en la incorporación de dos nuevos equipos rivales que se unirán a los históricos Washington Generals, creando dinámicas de enfrentamiento inéditas. Las identidades exactas de estos adversarios se revelarán en las próximas semanas, prometiendo desafíos tácticos y mayor emoción sobre la cancha.

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Innovación tecnológica y participación activa

Los aficionados dejarán de ser espectadores pasivos gracias a votaciones en directo que permitirán elegir retos específicos durante el espectáculo. Algunos espectadores seleccionados podrán saltar a la cancha para lanzar tiros libres, actuar como entrenadores por un cuarto o aparecer en el videomarcador gigante. La experiencia comienza antes del partido con una fiesta de apertura gratuita que ofrece actividades interactivas desde la apertura de puertas.

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Producción renovada y estrategia comercial

La renovación técnica incorpora cámaras con perspectiva de jugadores, narraciones en tiempo real y contenidos actualizados en pantallas gigantes para intensificar la rivalidad. Proactiv Entertainment gestiona la preventa hasta el 4 de noviembre con un descuento del 20%, seguido de la venta general el 5 de noviembre con un 15% de descuento hasta el 12 de noviembre. Nicolás Renna, CEO de Proactiv Entertainment, destaca el orgullo de acompañar a este icono mundial del entretenimiento.