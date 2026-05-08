Hantavirus en un crucero neerlandés: tres muertos y cinco casos sospechosos tras partir desde Argentina

El hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, ha causado tres muertes en un crucero que viajó desde Argentina a Canarias. Catorce españoles asintomáticos serán trasladados a Madrid en un avión militar para cuarentena.

El hantavirus, una enfermedad zoonótica que se transmite a los humanos a través de la orina o heces de roedores, ha sido detectado en un crucero neerlandés que zarpó desde Argentina con destino a Canarias .

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote ha causado hasta ahora tres fallecimientos y cinco casos sospechosos de contagio. Esta enfermedad, que se propaga principalmente por la inhalación de aire contaminado con partículas de saliva, orina o excrementos de ratas infectadas, también puede transmitirse por contacto directo o mordeduras. La letalidad del hantavirus, según datos del Ministerio de Sanidad, alcanza el 25,7%.

En 2025, ocho países de América reportaron 229 casos y 59 muertes, aunque Sudáfrica ha identificado una nueva cepa, conocida como la de los Andes, que es más peligrosa porque permite la transmisión entre humanos. En el crucero de lujo MV Hondius, donde se detectó el brote, hay 14 pasajeros españoles que, según el Ministerio de Sanidad, se mantienen asintomáticos.

El Gobierno español ha anunciado que estos pasajeros serán trasladados el lunes 11 de mayo desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado, donde permanecerán en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Mientras tanto, operarios portuarios de Tenerife han amenazado con bloquear el muelle si el crucero llega, alegando que no hay infraestructura médica suficiente para atender un posible brote.

Para seguir el recorrido del MV Hondius en tiempo real, existe una página web que permite rastrear su ubicación





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