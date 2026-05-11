Hantavirus en el MV Hondius: noticias y detalles sobre el brote y las medidas tomadas

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Sigue la última hora sobre el hantavirus en RTVE NoticiasCronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en escenario de una crisis sanitaria.

El profesor de Derecho y director del Máster Universitario de Gestión de Negocio Marítimo y Derecho Marino, Jorge Sánchez Tarazaga, ha informado que nuestro país no pagará la factura que correspondería a otros países, y que se cubrirá la repatriación por los gastos en el puerto o el aeropuerto de Tenerife entre otros. En caso de países extracomunitarios, correrán con el 100% la cuantía del dispositivo para repatriar a sus ciudadanos.

Será necesario verificar la existencia de alguna responsabilidad que pueda repercutirse a terceros o al propio barco.





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Hondius evacúa pasajeros tras brote de hantavirus en Canarias con medidas de seguridadDespués de confirmar un brote de hantavirus en su crucero MV Hondius, evakuado en Canarias, las autoridades están de guardia para garantizar la seguridad y prevenir contagios en la medida en que se pueda. La evacuación será supervisada por los dos ministros, la policía portuaria y epidemiólogos para garantizar la salud de los pasajeros y el correcto desembarco en la dársena.

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