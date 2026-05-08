Hantavirus: el peligroso patógeno que amenaza desde los roedores y su potencial letal en humanos

El virólogo Jonas Klingström explica los mecanismos de los hantavirus, su letalidad en humanos y las diferencias entre los tipos de infección. Aunque no hay cura, la investigación avanza para entender y combatir estos virus emergentes.

El virólogo Jonas Klingström , profesor de la Universidad de Linköping en Suecia y experto en hantavirus, reconoce que estos patógenos, aunque simples en su estructura, son capaces de manipular funciones celulares de manera significativa, tanto en las células infectadas como en las vecinas.

Además, provocan una respuesta inmunitaria exagerada conocida como 'hiperinflamación'. En sus huéspedes naturales, los roedores, los hantavirus no causan síntomas, pero al infectar a humanos pueden desencadenar enfermedades graves, como se observó en el reciente brote a bordo del barco M/V Hondius. Klingström y su equipo investigan los mecanismos detrás de estas patologías y buscan nuevas vías de tratamiento, aunque admiten que aún hay mucho por entender. ¿Cuándo se descubrieron los hantavirus?

El virus Hantaan, causante de la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), fue aislado en 1976, seguido por otros como Puumala, Seúl y Dobrava. El virus Andes, responsable del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y del brote en el barco, fue identificado en 1995. Existen 60 virus reconocidos en el género orthohantavirus, de los cuales 20 pueden afectar a humanos, principalmente transmitidos por roedores. ¿En qué se diferencian y cuál es su letalidad?

Los virus que causan HFRS están presentes en Europa y Asia, con una mortalidad del 1%, excepto el Dobrava, que alcanza el 10%. Los virus de HPS, como el Andes, afectan solo en América y tienen una mortalidad del 30-40%. Ambos comparten síntomas iniciales como fiebre, dolor corporal y gastrointestinales, pero mientras el HFRS deriva en insuficiencia renal, el HPS provoca insuficiencia respiratoria potencialmente mortal. ¿Podría un brote de hantavirus convertirse en epidemia?

Aunque estos virus están resurgiendo, no hay evidencia de que puedan convertirse en una pandemia como el COVID-19. El período de incubación del HPS es largo (18 días en promedio), lo que limita su rápida propagación.

Además, los pacientes suelen estar muy enfermos desde el inicio, facilitando su identificación y aislamiento. El brote en el barco, con ocho casos confirmados o sospechosos y tres muertes, es inusual pero no sin precedentes. En 2018-2019, Argentina registró 34 casos y 11 muertes, lo que sugiere que podría tratarse de una variante similar. Aunque la transmisión entre humanos es rara, no se descarta la posibilidad de un 'supercontagiador', como ocurrió en Argentina.

Actualmente, se investiga si el brote en el barco está causado por una subvariante del virus Andes, aunque se espera la secuenciación para confirmarlo. Por ahora, no existe una cura específica para la infección por hantavirus





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