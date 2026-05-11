Hantavirus del buque MV Hondius: análisis genético confirma cepa de los Andes y descartan mutaciones

Un equipo de biólogos en Suiza ha analizado las muestras genéticas del paciente afectado por el hantavirus del buque MV Hondius y ha confirmado que se trata de la cepa de los Andes. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que los primeros análisis genéticos descartan mutaciones relevantes y refuerzan el seguimiento epidemiológico.

El hantavirus del buque MV Hondius no tiene mutaciones. Un equipo de biólogos en Suiza ha analizado las muestras genéticas del paciente y ha confirmado que se trata de la cepa de los Andes, sin que el virus haya mutado en las secuencias que se le han realizado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que los primeros análisis genéticos descartan mutaciones relevantes y refuerzan el seguimiento epidemiológico. La importancia radica en que analizar la muestra de este paciente ofrece información, pero no es del todo completa y un estudio similar al resto de casos confirmados podría arrojar más luz para reconstruir la cadena de infección





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