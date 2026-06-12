Hannah Murray: de actriz de 'Skins' y 'Juego de Tronos' a dejar la actuación y sobrevivir a una secta del bienestar

La intérprete británica Hannah Murray, famosa por sus papeles en 'Skins' y 'Juego de Tronos', abandona la actuación a los 27 años tras una década de búsqueda emocional que la llevó al borde de la autodestrucción. En sus memorias 'The Make-Believe' desgrana su paso por una secta del bienestar, el diagnóstico de trastorno bipolar y cómo encontró la paz alejándose de la industria del entretenimiento y las modas espirituales.

Hannah Murray , conocida por su papel como Cassie en la serie Skins , reflexiona sobre su vida después de abandonar la actuación a los 27 años.

La actriz describe un pensamiento recurrente de alivio y alegría al no tener que enfrentarse a los aspectos demandantes de la industria, como la presión sobre su peso, la exposición corporal constante y la inestabilidad emocional entre proyectos. Su trayectoria incluye también el papel de Gilly en Game of Thrones y una licenciatura en Literatura Inglesa por Cambridge.

Tras años de búsqueda de sentido a través del hedonismo y la autoayuda, Murray se involucró en una secta del bienestar que derivó en un episodio psicótico y el diagnóstico de trastorno bipolar. Este经历 la llevó a escribir sus memorias, The Make-Believe, donde explora con humor negro la intersección entre el placer, las industrias del bienestar y la fragilidad mental.

Hoy, a los 36 años, vive en un pueblo del este de Inglaterra, alejada de la actuación, el alcohol, las drogas y las prácticas espirituales, encontrando tranquilidad en la rutina y la escritura. Su testimonio es una cruda radiografía de los peligros de buscar validación en un medio que, según ella, transforma la vulnerabilidad en mercancía y la búsqueda de lo especial en una espiral autodestructiva





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