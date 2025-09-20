Hamilton Frustrado: Nuevo Revés con Ferrari y un Fin de Semana para Olvidar

Lewis Hamilton experimenta otra decepción con Ferrari, quedando fuera de la Q2 y evidenciando frustración tras un fin de semana con más sombras que luces. El piloto esperaba luchar por la 'pole position', pero problemas de agarre y estrategia le impidieron obtener un buen resultado. La situación contrasta con el optimismo previo al Gran Premio.

Definitivamente, este no está siendo el mejor año para Lewis Hamilton . Su esperado debut con Ferrari , una escudería llena de historia y tradición, está resultando ser una experiencia con más sombras que luces. Una vez más, el piloto británico se ha visto relegado a una posición inesperada, quedando fuera de la Q2, sin la posibilidad de competir en la última y crucial ronda de clasificación. Sin embargo, la frustración y el desánimo parecen ser mayores que en ocasiones anteriores.

La expectativa era alta, el equipo Ferrari y sus seguidores, incluidos los expertos y la afición, albergaban grandes esperanzas para este Gran Premio. Se preveía que los coches de Maranello, impulsados por la ambición y la mejora constante, pelearían por la codiciada 'pole position', especialmente después del impresionante doblete conseguido durante las sesiones de entrenamientos libres 2. Sin embargo, la realidad en la pista fue muy distinta. Lewis Hamilton, con una evidente muestra de impotencia, no logró superar la Q2, finalizando en una decepcionante 12ª posición y confirmando una nueva y dolorosa decepción en esta temporada marcada por altibajos. Las declaraciones del piloto, reflejo de su desazón, revelan el contraste entre las expectativas y la realidad: 'Ha habido aspectos positivos durante este fin de semana, me sentía muy bien con el coche y con el rendimiento. Sinceramente, estaba convencido de que iba a luchar por la 'pole position' hoy, así que el resultado ha sido un auténtico 'shock', pero sigo adelante, intentando sacar lo positivo de la situación'. La frustración se palpaba en sus palabras: 'Estoy decepcionado, es innegable. Ayer, el coche se comportaba de manera excelente, ofrecía un rendimiento óptimo. Hoy, sin embargo, decidimos ir en una dirección diferente, que parecía la más adecuada según los datos y análisis, pero al final, este es el resultado. Nuestro ritmo en la pista era bueno, estábamos progresando, y personalmente, no he cometido errores que hayan afectado mi desempeño', comentó con visible frustración. 'Nos faltaba agarre en la parte trasera del coche, y eso dificultó considerablemente la conducción. Todos los pilotos que se encontraban delante de mí en la clasificación tenían neumáticos medios, mientras que yo me vi perjudicado por la pérdida de un juego de neumáticos medios durante los entrenamientos libres, debido a un plan de rodaje. Esa circunstancia me puso en una situación de desventaja. De hecho, quería utilizar neumáticos medios, pero me informaron que el tiempo de calentamiento sería demasiado largo o algo similar, y me quedé sin tiempo y, por si fuera poco, sin la cantidad de gasolina necesaria', concluyó el piloto, evidenciando la confluencia de factores que contribuyeron a su mal desempeño





