Hamás saluda el cese al fuego de diez días en Líbano, felicitando a Hizbulá por su lucha contra la 'ocupación' israelí, que según el grupo palestino, también sufren los palestinos. La organización considera que las acciones de Israel en Líbano y los territorios palestinos forman parte de un mismo plan de imposición de hegemonía.

El movimiento de Resistencia Islámica Hamás ha expresado su complacencia ante el cese al fuego de diez días que ha entrado en vigor en el Líbano . En un comunicado oficial, Hamás ha extendido sus felicitaciones al grupo chií Hizbulá , reconociendo su lucha contra lo que describen como la 'ocupación' israelí, una situación que, según sus afirmaciones, también afecta al pueblo palestino.

Hamás considera que los ataques israelíes dirigidos tanto contra el Líbano como contra los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania forman parte de una estrategia unificada. Según la perspectiva de Hamás, Israel persigue a través de estas acciones la imposición de su hegemonía mediante el uso de la fuerza, buscando consolidar su control y extender su influencia en la región. La organización palestina ve una conexión intrínseca entre la resistencia libanesa y la causa palestina, interpretando ambos frentes como parte de una lucha común contra lo que perciben como la agresión y expansión israelí. La declaración de Hamás enfatiza el valor de la resistencia libanesa, particularmente la de Hizbulá, calificándola de 'heroica firmeza'. Consideran que esta postura ha representado un logro de gran trascendencia en el contexto de la confrontación con la 'ocupación'. El alto el fuego, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prolongará por un periodo de diez días. Este desarrollo diplomático tuvo lugar tras la celebración de un encuentro en Washington, el primero en décadas entre representantes de El Líbano e Israel, lo que sugiere un posible avance en las gestiones para desactivar el conflicto en la frontera. Hamás subraya que el acuerdo de alto el fuego en el Líbano es un resultado directo de la tenacidad del pueblo libanés y de los sacrificios realizados por su 'valiente resistencia'. Este reconocimiento mutuo entre facciones islámicas de la región busca fortalecer el frente común contra Israel y destacar la unidad de propósito en la lucha por la autodeterminación y el fin de la ocupación. La retórica empleada por Hamás evidencia una visión de solidaridad regional y un llamamiento a mantener la firmeza ante lo que perciben como una política expansionista y opresora por parte de Israel. La situación en la frontera libanesa-israelí ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión, y cualquier paso hacia la desescalada es observado con atención por los actores regionales e internacionales, quienes buscan una estabilidad duradera en una zona históricamente volátil





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