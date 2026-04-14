Hallazgo de un sótano reabre el caso Esther López: La Guardia Civil investiga un 'zulo' en la propiedad del principal sospechoso

El descubrimiento de un sótano en la vivienda del principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo ha reabierto la investigación. La Guardia Civil espera la orden judicial para registrar el espacio y obtener nueva información.

RTVE tiene acceso al atestado policial para inspeccionar el espacio descubierto, que incluye diversas fotografías. Según la Guardia Civil , se trata de un ' sótano ' al que se accede 'mediante una escalera oxidada en mal estado'. El hallazgo ha reabierto el caso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), ocurrido en enero de 2022, y ha puesto de nuevo en el punto de mira al principal sospechoso, Óscar S.M.

El descubrimiento del sótano se produjo después de que el nuevo propietario de la vivienda, que perteneció a la familia del acusado, detectara humedades. Según el atestado policial, hace cinco días, durante trabajos en una de las habitaciones, se procedió a retirar una baldosa del suelo. Al quitar la baldosa y la espuma de poliuretano, se descubrió el acceso al sótano. El propietario, 'aconsejado por su abogado', informó inmediatamente a la Guardia Civil, activando así la investigación.

El atestado describe el sótano como un espacio inundado, con aproximadamente 30 centímetros de agua, y donde se encontraron restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua. El acceso al habitáculo se realiza a través de una escalera oxidada y deteriorada, con algunos peldaños faltantes. Las dimensiones del sótano son de unos 2,5 metros de altura y aproximadamente 4 x 3 metros de superficie, según la descripción de la Guardia Civil.

El juzgado de instrucción número 5 de la capital ha ordenado que la causa regrese al juzgado, tras el hallazgo de este 'zulo' en la propiedad del sospechoso. La investigación inicial imputaba a Óscar S.M. por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro. Se investigan las circunstancias de la muerte de Esther López, incluyendo una presunta discusión en una vivienda y su posterior atropello, según las investigaciones previas.

La Fiscalía ha determinado que la muerte de Esther López fue causada por un shock multifactorial, tras un atropello que, de haber recibido atención médica, podría no haber sido fatal. La hermana de Esther López, tras el hallazgo del sótano, ha expresado su opinión sobre la situación, señalando que el principal sospechoso ha tenido cuatro años para intentar eliminar cualquier evidencia relevante. Este descubrimiento, a pocos días de cumplirse cuatro años desde la desaparición de Esther, reaviva la esperanza de esclarecer completamente los hechos y llegar a la verdad sobre lo ocurrido.

La Guardia Civil espera la orden judicial para poder registrar el 'zulo' y obtener más detalles que ayuden a la investigación. La complejidad del caso, y la posibilidad de que el hallazgo del sótano arroje nueva luz sobre los hechos, mantienen la atención pública centrada en Traspinedo y en el desarrollo de la investigación.





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