Hallazgo de cuerpos sin vida en Dolores: Guardia Civil, familia y Ayuntamiento declaran luto oficial

Un guardia civil, su esposa y el hijo de ambos fueron encontrados muertos en una vivienda del puesto de la Guardia Civil de Dolores. Las circunstancias de la tragedia permanecen bajo investigación y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas.

Conmoción en Dolores tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un guardia civil , su esposa y el hijo de ambos, según fuentes de Comandancia.de la Guardia Civil de Dolores y de su familia.

Los tres miembros de la familia fueron encontrados este sábado por la mañana en una de las viviendas del puesto de la Guardia Civil de la localidad, lugar en el que la familia residía. Las circunstancias de la tragedia permanecen bajo investigación para esclarecer las causas que han provocado la muerte de los tres.

El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio. Leonor Alberto II viajará a España para reforzar los lazos bilaterales en el 150 aniversario de la misión diplomática de Mónaco





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