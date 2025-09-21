Hallan el cadáver del presunto autor del apuñalamiento en Cantillana, Sevilla

Tras once días de búsqueda, la Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida del hombre sospechoso de apuñalar a una mujer en Cantillana, Sevilla. El hallazgo se produjo cerca del río Viar. El agresor tenía una orden de alejamiento y la víctima también era de nacionalidad colombiana. La autopsia revelará las causas de la muerte.

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del hombre sospechoso de apuñalar a una mujer en Cantillana , Sevilla , el pasado 9 de septiembre. Tras once días de intensa búsqueda, que involucró patrullas terrestres y aéreas, los agentes encontraron el cadáver del individuo, de 46 años de edad, en las proximidades del cañaveral del río Viar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:00 horas de la mañana del domingo, un área conocida por ser el lugar por donde el presunto agresor huyó después de perpetrar el ataque. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia el lunes para determinar las causas exactas del fallecimiento. La investigación inicial revela que el agresor y la víctima, ambos de nacionalidad colombiana, tenían una historia de problemas previos. Según los informes, el presunto agresor, sobre el cual pesaba una orden de alejamiento vigente desde junio, había sido denunciado previamente por la mujer. La agresión tuvo lugar en la calle Nuestro Padre Jesús, a pocos metros de la plaza del Llano y del Ayuntamiento de Cantillana, el pasado martes 9 de septiembre. Los servicios de emergencia 112 recibieron múltiples llamadas alertando sobre el incidente, lo que movilizó ambulancias y efectivos de la Policía Local al lugar de los hechos. Testigos presenciales indicaron que la mujer fue apuñalada en el cuello. El presunto agresor huyó del lugar inmediatamente después del ataque, escapando por las afueras de Cantillana y en dirección al río Viar, lo que desencadenó una exhaustiva búsqueda por parte de las autoridades. El caso pone de manifiesto la persistente problemática de la violencia de género y la importancia de la protección a las víctimas. Es importante resaltar que el sistema Viogén sigue activo en la provincia de Sevilla, con más de 5.900 mujeres en casos activos bajo seguimiento, según el nivel de riesgo. Además, un número considerable de municipios sevillanos, actualmente 45, están adheridos al sistema Viogén, lo que evidencia el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra la violencia machista.





Cantillana Sevilla Apuñalamiento Violencia De Género Guardia Civil Viogén Río Viar Homicidio

