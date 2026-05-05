Hallado el cuerpo sin vida de la cantante Seila Esencia en Vigo

La cantante viguesa Seila Álvarez, conocida como Seila Esencia, ha sido encontrada sin vida en su vehículo en las inmediaciones de la vía verde entre Vigo y Redondela, tras estar desaparecida desde el 20 de abril.

La Policía Nacional ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de la cantante viguesa Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia , quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de abril.

El trágico descubrimiento se produjo en la madrugada de este martes, dentro de su propio vehículo, en las inmediaciones de la vía verde que conecta la ciudad de Vigo con el municipio colindante de Redondela. La noticia de su desaparición, mantenida en un principio en relativa discreción, se hizo pública apenas unas horas antes a través de una alerta emitida por la organización SOS Desaparecidos, generando una creciente preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

En un giro irónico y ahora dolorosamente significativo, el día de su desaparición, Seila había compartido en su cuenta de Instagram una publicación relacionada con las posibles sanciones económicas – hasta 600 euros – que podrían aplicarse a quienes pernoctaran en sus vehículos. Acompañando la imagen, la artista escribió con una mezcla de resignación y pragmatismo: 'A veces no queda otra'.

Esta publicación, ahora vista a la luz de los acontecimientos, ha resonado profundamente en las redes sociales, evocando una sensación de tristeza y comprensión ante las posibles circunstancias que la llevaron a pasar la noche en su coche. Las primeras investigaciones, según fuentes policiales citadas por la agencia Europa Press, sugieren que 'aparentemente' no existen indicios de criminalidad en su fallecimiento.

Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de esperar los resultados definitivos de la autopsia para determinar con precisión las causas que provocaron su muerte. Seila Álvarez contaba con 39 años de edad y era una figura prominente y muy querida en el vibrante panorama musical y artístico de Vigo. Su trayectoria profesional se caracterizó por su versatilidad y su compromiso con la innovación, convirtiéndola en una de las pioneras del género rap en la región de Galicia.

Además de su trabajo como solista, Seila formó parte de la reconocida banda de funk rock Phantom Club, donde demostró su talento como compositora, intérprete y artista escénica. Su participación en el talent show de TVE, Hit – La Canción, en el año 2015, le brindó una mayor visibilidad a nivel nacional.

En esta competición, Seila logró alcanzar la gran final, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario y cantar a dúo con la icónica Marta Sánchez, interpretando la conmovedora canción 'Duermes mientras yo escribo'. Esta canción, que Seila había compuesto para su pareja sentimental con quien contrajo matrimonio a los 22 años, se convirtió en un himno a la esperanza y al amor, y fue incluida en su álbum '21 días'.

La cantante coruñesa Marta Sánchez, visiblemente afectada por la noticia, expresó su profundo dolor en su cuenta de Instagram, describiendo el fallecimiento de Seila como una noticia devastadora.

'Hay noticias que te rompen en dos', escribió Marta, añadiendo que 'Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento'. El dolor por la pérdida de Seila se ha extendido rápidamente por toda la escena musical viguesa, donde la artista continuaba desempeñando un papel activo y relevante. Sus colegas, amigos y admiradores han expresado su consternación y su pesar a través de las redes sociales, recordando su talento, su energía y su espíritu creativo.

La muerte de Seila Esencia representa una pérdida irreparable para la cultura gallega y para todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla y disfrutar de su música. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento, con la esperanza de poder ofrecer respuestas a sus familiares y amigos, y de honrar la memoria de una artista que dejó una huella imborrable en el corazón de quienes la conocieron.

La comunidad artística de Vigo se prepara para rendirle un sentido homenaje, celebrando su vida y su legado musical





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