Haley Stevens cambia a Rogers en Michigan

La representante Haley Stevens respalda a Mike Rogers en el Senado de Michigan. Un giro sorpresa que condena la coalición demócrata y divide a sus aliados clave en el Congreso nacional.

La representante demócrata de Michigan, Haley Stevens, dio un giro inesperado al anunciar su respaldo al candidato republicano Mike Rogers para el Senado. Este cambio de postura ocurre el domingo 1 de noviembre de 2026, apenas un día después de que el público general y los medios de comunicación esperaban firmemente que ella continuara apoyando al candidato demócrata Abdul El-Sayed. La decisión, tomada en Detroit, ha generado conmoción inmediata en el panorama político estadounidense.

Un giro político inesperado

Hasta la noche del sábado, la posibilidad de que Stevens respaldara a Rogers parecía inverosímil. La legisladora emitió un comunicado elogiando a El-Sayed por rechazar un anuncio polémico que atribuía el alto costo de vida en Michigan a la ayuda de Estados Unidos a Israel. Pese a una semana de especulaciones sobre si retiraría su apoyo a su rival en las primarias, ella dijo repetidamente que no lo haría.

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Cuando miembros de su equipo intentaron disuadirla, Stevens respondió con un mensaje de texto según una persona que lo vio. Su reacción fue clara al expresarle a un aliado clave que mantenía su respaldo a El-Sayed incluso a la medianoche del sábado. Sin embargo, la situación cambió drásticamente el domingo por la mañana, cuando apareció junto a Rogers en una iglesia negra de Detroit.

Consecuencias para la coalición demócrata

Su decisión conmocionó al mundo político, incluidos amigos, colegas y miembros de su propio equipo en el Congreso. La mayoría de su staff se enteró de la noticia a través de las redes sociales y renunció de inmediato, según un comunicado de su jefe de gabinete y personas familiarizadas con el asunto. El ambiente en Detroit se volvió tenso mientras hablaba con periodistas afuera de la Perfecting Church.

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Entre la multitud que presenció el evento, una persona gritó: "¡Haley es una traidora!". Este incidente ilustra la profundidad de la decepción dentro de la base del partido. El movimiento ha sido interpretado como una ruptura significativa con la unidad que se esperaba antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos en este contexto crítico.

Impacto en la contienda senatorial

La pregunta que podría decidir la contienda por el Senado de Michigan es si este respaldo cambiará votos o será solo melodrama político. Desde hace tiempo hay indicios de descontento con El-Sayed dentro de la coalición demócrata. Stevens obtuvo sus mejores resultados en las primarias de agosto entre los demócratas negros y judíos, grupos que se han resistido a apoyar al candidato musulmán.

El-Sayed critica duramente las acciones de Israel en Gaza y aboga por poner fin a la ayuda extranjera destinada a las fuerzas armadas israelíes. Antes de la deserción de Stevens, la encuesta más reciente de CNN mostraba a El-Sayed siete puntos por delante de Rogers. Los datos indicaban el apoyo del 95% de los votantes demócratas con probabilidades de votar, lo que sugería una ventaja sólida antes del último momento.

Reacciones de líderes nacionales

El respaldo de Stevens a Rogers se ha convertido en un momento de unidad para los líderes demócratas, cohesionando a la coalición en torno a una percepción compartida de lo que está en juego. Entre los líderes que denunciaron a Stevens se encontraban el líder del Senado, Chuck Schumer, y la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Ambos han sido críticos poderosos en las últimas semanas.

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Schumer acusó a Stevens de una traición despreciable. Declaró que los demócratas están unidos en el apoyo a El-Sayed por luchar por los intereses económicos de las familias trabajadoras, a diferencia de Rogers, quien describe como un instrumento de Donald Trump y donantes multimillonarios. Schumer añadió que repudan los ataques racistas y islamófobos contra El-Sayed.

Pelosi, por su parte, afirmó en redes sociales que El-Sayed debe ganar. Señaló que Stevens ha optado por traicionar peligrosamente la atención médica y las libertades de las familias de Michigan con su respaldo a Rogers. Estos eventos ocurren en un momento donde el control mayoritario de la cámara durante los últimos años de la presidencia de Donald Trump está en juego.