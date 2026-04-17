Hainan: El Ambicioso Puerto de Libre Comercio de China con Desafíos en el Horizonte

La isla china de Hainan lanza su experimento de libre comercio más audaz, buscando convertirse en el mayor puerto de libre comercio del mundo mediante reducciones fiscales y flexibilización de normativas. A pesar de las promesas de apertura y revitalización económica, expertos cuestionan su eficacia y viabilidad ante la distancia geográfica y la disminución del interés inversor global.

Una isla tropical china, Hainan , se erige como escenario del experimento de libre comercio más ambicioso del país desde la creación de las primeras zonas económicas especiales en la década de 1980.

Tradicional destino turístico nacional, esta isla de tamaño similar a Bélgica, se proyecta como el mayor puerto de libre comercio del mundo, apalancándose en la reducción de impuestos y la flexibilización de las normativas de inversión.

Tras años de meticulosos preparativos, el régimen aduanero de Hainan se desvinculó formalmente del de China continental en diciembre. Esta medida, presentada por el líder chino Xi Jinping, simboliza el compromiso continuo del país con las reformas y su decidida apertura a la inversión extranjera, calificando el proyecto como una 'puerta de entrada clave para la apertura del país'.

Desde 2013, China ha impulsado la creación de decenas de zonas de libre comercio a nivel nacional, emulando el modelo de las zonas económicas especiales de antaño, que atraían capital mediante incentivos fiscales y normativas comerciales y de inversión más permisivas. Sin embargo, el proyecto de Hainan se distingue por su escala abarcadora, cubriendo la totalidad de la isla.

Las autoridades esperan que esta iniciativa revitalice la economía local, históricamente marcada por ciclos de auge y caída en el mercado inmobiliario y escándalos de corrupción.

A pesar de las ambiciosas proyecciones, algunos analistas expresan escepticismo sobre la capacidad de este tipo de proyectos para atraer inversión extranjera, especialmente ante la actual disminución del interés global en invertir en China, y dudan de que realmente ofrezcan un acceso significativamente superior a los vastos mercados chinos. La ubicación periférica de Hainan y su mercado interno limitado son factores que agravan estos desafíos.

Con la implementación de la nueva política aduanera en diciembre, Hainan ha eliminado los aranceles de importación para la mayoría de los productos. Bajo este nuevo marco, los productos que experimenten un procesamiento que incremente su valor en un 30% podrán ser reexportados al continente libre de aranceles, una estrategia diseñada para fomentar la manufactura local.

La provincia también ha liberalizado las restricciones a la inversión extranjera, estableciendo un límite del 15% en el impuesto sobre la renta y de sociedades para ciertas empresas e individuos. Adicionalmente, se han introducido políticas que permiten el acceso a medicamentos aún no aprobados en el continente y una mayor libertad de acceso a Internet en zonas designadas.

Jiang Hong, subdirector de la agencia provincial de planificación económica, señaló en febrero durante una conferencia de prensa que, a pesar de una base industrial aún en desarrollo, se aprovecharán estos escenarios para atraer empresas nacionales e internacionales.

Las autoridades informan que en las primeras seis semanas de la nueva política, se beneficiaron 5.700 empresas de comercio exterior, con un ahorro de 129 millones de yuanes en aranceles sobre mercancías valoradas en 857 millones de yuanes.

Cao Youhua, subdirector general de Ausca International Oils and Grain, afirmó que el Puerto de Libre Comercio está facilitando la rápida exportación de sus productos a múltiples países y regiones, incrementando constantemente estas cifras. La política ha permitido a su empresa adquirir materias primas, como la soja brasileña, a costos más bajos. Posteriormente, esta soja se procesa en Hainan para la elaboración de aceites de cocina.

Sin embargo, Cao destaca que el impacto más significativo del cierre aduanero ha sido la facilitación de las exportaciones, más que el impulso a las ventas al mercado continental. Explica que Ausca ahora exporta la mitad de su producción desde Hainan, habiendo iniciado sus operaciones en mercados internacionales a finales del año pasado, coincidiendo con la actualización de la política aduanera provincial.

Algunos expertos advierten sobre las dificultades para expandir la base manufacturera de la isla. Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, señala que las industrias que requieren una alta inversión de capital probablemente enfrentarán obstáculos debido a la limitada infraestructura portuaria de la isla y su distancia de 32 kilómetros al continente. 'No tiene sentido… crear una zona de libre comercio tan alejada de todo', asevera, calificando la estrategia de ilógica.

Los detractores argumentan que Hainan necesitaría reformas más profundas para equipararse a centros comerciales de la talla de Singapur y Hong Kong, que gozan de monedas de libre convertibilidad y sistemas judiciales independientes.

Ngeow Chow Bing, experto en China de la Universidad de Malaya, observa que las políticas de los puertos de libre comercio de Hainan son las más avanzadas legalmente en toda China, con la excepción de Hong Kong. No obstante, concluye que la isla se ve perjudicada por su condición de región periférica dentro de la propia China





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