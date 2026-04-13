Hacienda no busca fraude, sino incoherencias: Claves para entender las notificaciones de la Renta

Un experto de la Agencia Tributaria revela cómo funciona realmente el sistema de Hacienda en las notificaciones de la Renta, enfatizando la importancia de la coherencia en la información declarada. Se explica el proceso de análisis de datos y las implicaciones para los contribuyentes, incluyendo el plazo para notificaciones y los tipos de notificaciones más comunes.

La campaña de la Renta vuelve a ser el centro de atención para los contribuyentes. El plazo, que se inició el 8 de abril, se extiende hasta el 30 de junio. Muchos esperan recibir una devolución, mientras que otros anticipan un pago. Independientemente del resultado, tanto unos como otros esperan que Hacienda no vuelva a contactarles, lo que se conoce como notificaciones. Estas notificaciones no siempre son motivo de alarma, ya que algunas solo solicitan información adicional. Las principales notificaciones son: cartas informativas, requerimientos, propuestas de liquidación, resoluciones de procedimiento, providencias de apremio, diligencias de embargo, inicios de investigación de inspección y expedientes sancionadores.

Emilio Baena, con más de diez años de experiencia en la Agencia Tributaria (AEAT), comparte una perspectiva valiosa. Baena revela que “Hacienda no busca fraude, sino incoherencias”. Esta afirmación clave proporciona una comprensión fundamental del funcionamiento actual del sistema. Según Baena, la mayoría de la gente imagina a Hacienda como un ente que revisa cada caso individualmente, buscando errores significativos o comportamientos sospechosos. Sin embargo, la realidad es diferente. El enfoque principal del sistema es la coherencia de los datos presentados. Hacienda analiza minuciosamente lo que se declara, lo que terceros informan sobre el contribuyente, la información bancaria, el historial de años anteriores y las prácticas comunes en el sector. Al evaluar estos datos, el sistema identifica posibles inconsistencias. Cuando algo no encaja, no se considera necesariamente fraude, sino riesgo. Este riesgo determina si un caso será sometido a revisión.

Es importante tener en cuenta que Hacienda tiene un plazo considerable, hasta el año 2030, para notificar posibles errores en la declaración de este año. No obstante, es poco probable que esperen hasta el último momento. Se espera que, antes de que finalice el año 2026, Hacienda envíe estas notificaciones a miles de contribuyentes. David Jiménez, abogado, advierte sobre la importancia de la coherencia entre ingresos y gastos. Es crucial que los contribuyentes presten atención a la información que declaran, dado que Hacienda utiliza un sistema de análisis exhaustivo para detectar posibles incoherencias. La correcta declaración y el entendimiento del proceso son fundamentales para evitar problemas futuros con la Agencia Tributaria. El conocimiento de las notificaciones que pueden ser enviadas es esencial para una respuesta adecuada y la resolución de cualquier posible discrepancia.

Finalmente, es crucial recordar que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la obligación del inquilino de pagar la renta, incluso si la propiedad sufre daños.





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