Hacienda exige a Zapatero explicar joyas de plus ultra y para inspector fiscal

El magistrado Calama paraliza las comprobaciones tributarias a José Luis Rodríguez Zapatero y su familia en el contexto del caso judicial Plus Ultra.

La Agencia Tributaria ha dirigido una solicitud formal al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que aclare la titularidad de las joyas valoradas en más de un millón de euros halladas en su despacho durante los registros policiales. En este requerimiento, los inspectores exigen que el exmandatario concrete la fecha de adquisición y el precio pagado por estas piezas, información indispensable para determinar si el Impuesto sobre el Patrimonio y la Solidaridad de las Grandes Fortunas se calcularon correctamente entre 2021 y 2024.

Paralización judicial de las inspecciones tributarias

El magistrado José Luis Calama decidió este viernes paralizar definitivamente las inspecciones tributarias dirigidas a José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas y al empresario Julio Martínez. Esta resolución judicial se basa en el argumento presentado por la defensa de que las pesquisas fiscales interfieren directamente con la estrategia de defensa de los investigados en el procedimiento penal vinculado al caso Plus Ultra. Al suspender las actuaciones, se interrumpe el plazo de prescripción de las posibles deudas y se detiene el cronómetro máximo de la inspección hasta que finalice la causa judicial.

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Disputa sobre la documentación de joyas y cuentas

La Inspección había solicitado específicamente que José Luis Rodríguez Zapatero acreditara si las joyas que aparecieron en su caja fuerte eran de su titularidad, dado que el expresidente las recibió como regalo del rey fallecido Abdullah de Arabia Saudí en el año 2007. Aunque el juez rechazó imputarle malversación por este motivo al no existir una normativa obligatoria de entrega en aquella época, Hacienda mantuvo que la falta de declaración de adquisición constituye un vacío fiscal que debe ser aclarado. El representante de los investigados comunicó el 15 de junio que no se aportaría ninguna documentación con implicaciones penales hasta el cierre del proceso judicial.

Rechazos sucesivos y conflictos por los plazos

La tensión entre la administración y la familia Zapatero se ha intensificado con cada plazo ampliado, especialmente tras la notificación del inicio de las inspecciones. Las hijas del exlíder socialista justificaron la suspensión solicitada aludiendo a los procedimientos penales seguidos contra su padre y ellas mismas, negándose en septiembre a autorizar el acceso a sus cuentas bancarias. En octubre, José Luis Rodríguez Zapatero rechazó un nuevo requerimiento, lo que llevó a la Agencia Tributaria a advertirle que su negativa podía constituir una infracción sancionable por resistencia u obstrucción.

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Detalles financieros y operaciones cuestionadas

Además de las joyas, la inspección fiscal detalló discrepancias en operaciones específicas que afectaban a la carga tributaria de los investigados. Se le pidió a José Luis Rodríguez Zapatero aclarar un importe de 232.390,43 euros en operaciones con inversión del sujeto pasivo durante el año 2024, y 35.629,50 euros correspondientes a 2023. Asimismo, la sociedad de sus hijas fue requerida para justificar la documentación de los préstamos concedidos a sus administradoras y los importes transferidos y recuperados, así como el acuerdo de reparto de los dividendos percibidos en 2023 y 2024.

Consecuencias inmediatas y resolución del magistrado

Frente al bloqueo total de la documentación solicitada por Hacienda, la administración tributaria recurrió al juez José Luis Calama el pasado miércoles solicitando la paralización de las actividades inspectoras. El magistrado accedió a la petición, alineándose con la postura de la Fiscalía y cerrando temporalmente la puerta a nuevas exigencias fiscales. Con esta decisión, las comprobaciones quedan en estado de suspensión hasta que se resuelva el fondo del asunto penal, dejándose sin contestar momentáneamente las preguntas sobre la adquisición y valor fiscal de los activos mencionados.