Hacienda Denuncia Campaña de Desinformación de la Derecha Contra los Impuestos Tras Arranque de Renta

El ministro de Hacienda, Arcadi España, acusa a la derecha de orquestar una campaña deliberada contra la política fiscal del Gobierno, alertando sobre la peligrosidad de un debate simplista de 'impuestos sí o no' y contrastando la gestión del Ejecutivo con la de las comunidades gobernadas por el PP.

El ministro de Hacienda , Arcadi España, ha subrayado este sábado la existencia de una campaña netamente provocada, dirigida y organizada por parte de la derecha, que ha cobrado especial intensidad tras el inicio de la campaña de la declaración de la renta.

Durante su intervención en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM), celebrada en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat, el ministro hizo referencia explícita a la polémica suscitada en torno al IVA de los libros, como un ejemplo más de los mensajes que la derecha está difundiendo contra el sistema impositivo. España enfatizó que esta ofensiva no es producto de la casualidad. En sus propias palabras, recogidas por Europa Press, declaró: No es casual, porque, como la polarización, ni es simétrica ni es casual ni parece que haya caído del cielo. El ministro lamentó profundamente la proliferación de bulos y desinformación en materia de política fiscal, intentando resumir la estrategia del Gobierno en este ámbito de una manera clara y concisa: Que los trabajadores paguen menos que los propietarios: esto, que parece una idea radical, no lo es. Para algunos es lo que te dice el sentido común: que quien más tenga, pues más aporte. Por eso atacan la política fiscal. Según su análisis, se está promoviendo deliberadamente un debate polarizado y simplista entre 'impuestos sí' o 'impuestos no', una disyuntiva que, a su juicio, resulta sumamente peligrosa y corrosiva para la salud de la democracia. El titular de Hacienda advirtió con contundencia que oponerse a los impuestos equivale, irremediablemente, a oponerse a los servicios públicos. En un claro ejercicio de contraposición, el ministro criticó la postura del Partido Popular respecto a la recaudación fiscal del Gobierno, señalando que cuando se les acusa de que el Ejecutivo se está llenando los bolsillos, la realidad es otra. Recordó que cuando una comunidad autónoma incrementa sus propios recursos, como está ocurriendo en la actualidad, los gobiernos regionales populares no incurren en tales acusaciones. Citó explícitamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien según España, ha manifestado que ellos no se forran. El ministro contrapuso la apuesta decidida del Gobierno central por destinar recursos a fortalecer los servicios públicos, frente a las políticas implementadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Para ilustrar esta diferencia, planteó una pregunta retórica y demoledora: ¿Qué han hecho las comunidades autónomas con los 300.000 millones de euros adicionales que ha puesto el Gobierno a su disposición? La respuesta, según España, es clara y preocupante: Sabemos lo que ha pasado en Madrid. Bajar los impuestos a las rentas altas y privatizar. Esta declaración pone de manifiesto la profunda discrepancia en el modelo de gestión pública y fiscal entre el Ejecutivo y las administraciones autonómicas del PP, resaltando la preocupación del ministro por el uso de los fondos públicos y el impacto en la calidad de los servicios esenciales para la ciudadanía. La intervención del ministro España busca no solo defender la política fiscal del Gobierno, sino también alertar sobre los riesgos de la desinformación y la polarización política en un tema crucial para el bienestar social y la cohesión democrática. La campaña contra los impuestos, según su visión, ataca la base misma del Estado de Bienestar y la capacidad de financiar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos. Es un llamado a la reflexión y a la defensa de un modelo fiscal progresivo y solidario frente a enfoques que priorizan la reducción de cargas fiscales para los más ricos y la desinversión en lo público





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