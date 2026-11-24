El abogado David Jiménez advierte que dejar una casa gratis a un hijo puede generar impuestos. Conoce las obligaciones de IRPF y las diferencias entre comodato y préstamo de uso.

El abogado especialista en herencias y fiscalidad David Jiménez ha alertado sobre las complejidades legales de permitir que hijos o familiares residan gratuitamente en propiedades familiares. Esta práctica, aunque común para facilitar la autonomía residencial, puede ser interpretada por la Agencia Tributaria como una donación encubierta, generando obligaciones fiscales inesperadas para los padres propietarios.

Jiménez, cuya experticia cuenta con una audiencia masiva en redes sociales donde expone estos dilemas, señala que el Código Civil asigna dos tercios de la herencia a los hijos, independientemente de lo que establezca el testamento. Sin embargo, la cesión del uso de la vivienda antes del fallecimiento activa mecanismos de control fiscal que los contribuyentes deben gestionar con antelación para evitar sanciones.

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Interpretación fiscal de la cesión gratuita

Hacienda interpreta que cualquier cesión de uso de bienes inmuebles sin contraprestación económica constituye una donación sujeta al Impuesto de Donaciones y Sucesiones. El organismo público presupone que nadie dona bienes gratuitamente, por lo que recae sobre el propietario la carga probatoria de demostrar que la vivienda se entrega sin costo. Si los padres no logran acreditar este extremo, el fisco puede exigir el pago de tributos calculados sobre un valor de mercado que nunca se ha cobrado.

Esta postura de la administración financiera coloca a los contribuyentes en una posición de defensa preventiva. La normativa exige que se demuestre la gratuidad de la operación para evitar que se apliquen las tasas del impuesto de transmisiones patrimoniales o donaciones, lo cual puede representar un desembolso económico significativo dependiendo del valor catastral de la propiedad y la comunidad autónoma donde se ubique.

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Obligaciones en el modelo de la renta

Para regularizar esta situación ante la Administración, es fundamental contar con un contrato por escrito que detalle la identidad del ocupante, la fecha de inicio de la residencia, la ausencia total de pago de alquiler y la distribución de gastos. Con esta documentación, los padres solo deben incluir en su Declaración de la Renta (IRPF) una renta imputada. Dicha renta equivale al 1,1% o al 2% del valor catastral de la vivienda, similar a lo establecido para segundas residencias no alquiladas.

Si no se presenta la prueba documental adecuada, el riesgo fiscal aumenta drásticamente. El abogado advierte que la falta de demostración podría derivar en que Hacienda reclame impuestos como si se estuviera cobrando un alquiler real, obligando al propietario a tributar por una ingresos ficticios que nunca han ingresado en su cuenta bancaria, generando así un perjuicio económico directo.

Diferencias entre comodato y préstamo de uso

Existen vías alternativas para gestionar la ocupación sin incurrir en impuestos por donación. El comodato es una figura jurídica que requiere un contrato escrito estableciendo las condiciones de uso. Aunque esta opción ofrece mayores garantías legales a largo plazo, debe manejarse con cuidado para no ser confundida con una transmisión de titularidad, un riesgo que ha surgido en casos donde los suegros han terminado como copropietarios de la vivienda por mal uso de los términos contractuales.

El préstamo de uso, por su parte, es una opción más sencilla que no requiere un contrato formal complejo ni establece plazos fijos de permanencia. Se trata de un permiso de ocupación revocable que no tributa por donaciones. No obstante, incluso con esta figura, es recomendable dejar constancia escrita de la gratuidad para facilitar la acreditación ante un posible control de Hacienda, garantizando así la tranquilidad fiscal de la familia.

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Consecuencias para las generaciones futuras

El consultor experto en herencias Juan Ignacio Díez recuerda que la gestión patrimonial tiene consecuencias posteriores al fallecimiento. La ley establece plazos estrictos, como los seis meses para pagar el impuesto de sucesiones, donde el incumplimiento genera recargos. Además, la silencio de un heredero que no contesta ni firma se entiende como una aceptación pura y simple de la herencia, vinculando al beneficiario con todas las obligaciones fiscales derivadas del proceso.

En este contexto, la Dirección General de Tributos ha emitido criterios que pueden variar la carga impositiva dependiendo de si tributa el hijo o los padres. Aunque existen bonificaciones que podrían reducir la cuota a cero, cada situación patrimonial es única. Es imperativo estudiar a fondo cada caso antes de firmar cualquier documento para evitar sorpresas tributarias y asegurar que la protección del patrimonio familiar no se vea mermada por interpretaciones fiscales restrictivas.

Impacto práctico y recomendaciones

La advertencia de David Jiménez subraya la necesidad de profesionalizar la gestión de bienes familiares. Lejos de ser un asunto exclusivo de la muerte, la transmisión de derechos de uso tiene implicaciones fiscales inmediatas. La planificación anticipada mediante contratos adecuados permite a las familias mantener la vivienda en el núcleo familiar sin incurrir en pasivos fiscales innecesarios, equilibrando la solidaridad familiar con la responsabilidad ante el Estado.