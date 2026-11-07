Hacienda cobra segundo pago IRPF 5 noviembre y optimización fiscal 2026

Hacienda inicia el segundo pago del IRPF el 5 de noviembre. Expertos recomiendan gestionar deducciones antes del 31 de diciembre para optimizar la declaración fiscal.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, conocida comúnmente como Hacienda, ha iniciado este jueves 5 de noviembre el cobro del segundo pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta liquidación corresponde específicamente a los contribuyentes cuyo resultado final de la declaración de la renta les implicaba un saldo a ingresar, es decir, una deuda con el fisco. Este momento del calendario fiscal representa una oportunidad crítica para aquellos ciudadanos que buscan ajustar sus obligaciones tributarias antes de que finalice el año en curso.

Estrategias fiscales antes del 31 de diciembre

La optimización de la declaración del IRPF que se presentará en la primavera de 2027 requiere una planificación proactiva inmediata. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), adscrito al Consejo General de Economistas (CGE), advierte firmemente que esperar a fechas límite puede impedir aprovechar incentivos clave. Los expertos de Expansión señalan que repasar deducciones autonómicas y estatales antes del 31 de diciembre puede generar un ahorro fiscal de magnitudes significativas en la liquidación final.

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Beneficios para asalariados y planes de pensiones

Los trabajadores por cuenta ajena pueden negociar con su empleador la sustitución de parte del salario por retribuciones en especie exentas, como vales de comida o seguros médicos. Para el seguro médico, es obligatorio que la empresa figure como tomadora de la póliza. Además, los jubilados que conserven aportaciones a planes de pensiones anteriores al 31 de diciembre de 2007 pueden aplicar una reducción del 40% si rescatan el capital en un solo pago durante el año de jubilación o los dos siguientes.

Límites de deducción y trabajadores autónomos

Las aportaciones a planes de previsión social empresarial tienen un tope global anual de 10.000 euros, compuesto por 1.500 euros del contribuyente y 8.500 euros del empleador. Si el cónyuge no tiene rentas o supera los 8.000 euros anuales, se permiten 1.000 euros adicionales. Por su parte, los autónomos y profesionales colegiados pueden aportar sumas extraordinarias hasta alcanzar un techo total de 5.750 euros anuales, sumando el límite general de 1.500 euros más 4.250 euros adicionales.

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Impacto en inmuebles y ajustes de retenciones

Los propietarios de inmuebles alquilados deben verificar si mantienen seguros de vida o hogar vinculados a hipotecas, ya que las primas anuales son gastos deducibles. Asimismo, las obras de reparación, conservación o pintura en estos inmuebles reducen sustancialmente el rendimiento neto del capital inmobiliario. Quienes hayan tenido cambios salariales o personales deben solicitar a su empresa un ajuste en el tipo de retención de la nómina antes de fin de año para evitar sorpresas en la próxima declaración.

Riesgos de no actuar con anticipación fiscal

Dejar pasar las fechas límite del calendario fiscal impide aplicar esquemas de compensación de pérdidas y ganancias o deducciones por inversión. El Reaf enfatiza que la revisión anticipada del borrador es indispensable para asalariados, autónomos, propietarios de alquileres e inversores financieros. No optimizar la base imponible en los meses finales del año puede resultar en un pago final más elevado al presentar la declaración en 2027, desaprovechando las ventajas fiscales disponibles para el ejercicio 2026.