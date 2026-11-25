Análisis de 58 menores en Hímera muestra que el destete comenzaba a los 3-4 meses y la dieta infantil difería de la adulta hasta los 10 años, desafiando recomendaciones médicas.

Un estudio científico publicado en la revista European Journal of Archaeology ha revelado detalles sobre los hábitos alimentarios de la infancia en la antigua colonia griega de Hímera. Investigadores analizaron los restos de 58 individuos menores de 18 años y 27 mujeres adultas enterrados en las necrópolis oriental y occidental de la ciudad.

Los datos isotópicos obtenidos demuestran que los bebés comenzaban a consumir alimentos distintos a la leche materna entre los tres y los cuatro meses de vida. Aunque el destete iniciaba temprano, la lactancia materna se prolongaba habitualmente hasta los tres años y medio o cuatro años, una práctica más tardía que las recomendaciones médicas de la época.

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Diferencias en la Dieta Infantil

La investigación demuestra que la dieta de los niños no era una versión simplificada de la comida de los adultos. Durante la infancia, los tejidos presentaban una proporción más elevada del isótopo nitrógeno-15 en comparación con el nitrógeno-14 que las madres lactantes. Esto indica que los niños consumían leche materna junto con otros alimentos ricos en proteínas vegetales y de menor aporte cárnico.

Esta alimentación diferenciada persistió hasta aproximadamente los diez años de edad. Todos los individuos estudiados mayores de esta edad presentaban valores isotópicos dentro del intervalo registrado en la población adulta. Este cambio sugiere una transición progresiva hacia las prácticas nutricionales comunes en la comunidad griega antigua.

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Comparación con Guías Médicas Antiguas

Las prácticas observadas en Hímera se alejaban de los consejos de figuras médicas posteriores como Sorano de Éfeso y Galeno. Mientras que Sorano de Éfeso aconsejaba finalizar la lactancia entre el año y medio y los dos años, Galeno recomendaba hacerlo a los tres años. La evidencia de Hímera muestra una flexibilidad en estas prácticas, adaptadas a circunstancias individuales y sociales.

Esta adaptación podría estar relacionada con las obligaciones cotidianas de las mujeres. A pesar de que el ideal social griego relegaba la actividad femenina al ámbito doméstico, las necesidades económicas a menudo requerían que trabajaran en el campo, elaboraran productos artesanales o vendieran mercancías en los mercados. La organización familiar condicionaba así las decisiones sobre la alimentación infantil.

Salud y Comparación con Otras Culturas

Los autores plantean que la lactancia prolongada pudo favorecer la salud de los niños y contribuir a la mortalidad relativamente baja entre bebés e infantiles documentada en Hímera respecto a otros yacimientos europeos antiguos. Sin embargo, no han establecido una relación causal directa. Los yacimientos de época romana incluidos en la investigación presentaban una mayor diversidad de prácticas de destete.

Los restos analizados corresponden a individuos que recibieron entierros con tumbas infantiles ricas en ajuar. Esto implica que sus hábitos alimentarios podrían no ser representativos del conjunto de la población. Para estudiar las consecuencias del destete sobre la salud en más detalle, los investigadores prevén analizar los dientes de personas que sobrevivieron a la infancia en futuras fases del proyecto.