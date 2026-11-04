Hígado graso y MASLD: Riesgos ocultos y prevención metabólica

La doctora Katherine Bustamante de Hospiten Bellevue explica la evolución de la MASLD hacia cirrosis y el papel clave del peso visceral en pacientes sin síntomas.

El hígado graso se ha consolidado como una patología silenciosa que afecta a personas no consumidoras de alcohol, representando un desafío clínico significativo debido a su asintomática prolongada. La especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Hospiten Bellevue, la doctora Katherine Bustamante, destaca que la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica ( MASLD) requiere controles médicos estrictos para favorecer su detección temprana y prevenir su progresión irreversible.

Mecanismo de acumulación grasa hepática

La condición se produce cuando existe una acumulación excesiva de grasa dentro de las células del hígado, superando los valores establecidos por la medicina. El órgano recibe más grasa y azúcar de la capacidad de procesamiento, lo que obliga a iniciar el almacenamiento lipídico en el tejido hepático. Esta situación puede permanecer durante años sin provocar síntomas notables y pasar desapercibida hasta que se detecta incidentalmente mediante una analítica de sangre o una prueba de imagen abdominal realizada por otro motivo.

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Factores de riesgo y peso corporal

Entre los principales factores asociados al desarrollo de esta patología se encuentran el sobrepeso y la obesidad, con especial énfasis en la grasa abdominal. La resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 son condiciones críticas, junto con niveles elevados de colesterol o triglicéridos. El sedentarismo y una alimentación rica en azúcares refinados y grasas saturadas completan el perfil de riesgo. La doctora Katherine Bustamante aclara que tener un peso considerado normal no excluye la posibilidad de desarrollar la enfermedad, ya que algunas personas delgadas presentan acumulación de grasa alrededor de los órganos internos, conocida como grasa visceral, independientemente del peso corporal.

Evolución hacia MASH y fibrosis

La evolución del hígado graso varía entre pacientes, pero cuando la acumulación de grasa se acompaña de inflamación y daño celular, aparece la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH). Esta situación favorece la aparición de fibrosis, definida como la formación progresiva de tejido cicatricial en el hígado. Si este proceso continúa sin tratamiento adecuado, puede progresar a cirrosis. Aunque no todos los casos derivan en cirrosis, quienes evolucionan hacia una fibrosis avanzada presentan un mayor riesgo de cáncer de hígado, haciendo el seguimiento médico vital para pacientes con diabetes u obesidad.

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Prevención y control metabólico

La prevención y el control de los factores de riesgo tienen un papel fundamental en el manejo de la salud hepática. Las medidas con mayor respaldo incluyen perder entre un 7 y un 10% del peso corporal en personas con sobrepeso, realizar actividad física de forma regular y reducir el consumo de azúcares añadidos y bebidas azucaradas. Priorizar una alimentación de tipo mediterráneo, basada en vegetales, fibra y grasas saludables, es esencial. También es importante mantener bajo control enfermedades asociadas como la diabetes, el colesterol elevado o la hipertensión.

Impacto global y compromiso sanitario

La doctora Katherine Bustamante insiste en que no consumir alcohol es beneficioso para la salud hepática, pero no elimina el riesgo de desarrollar la patología. El hígado graso no alcohólico es hoy la enfermedad hepática más común del mundo, y buena parte de los casos se deben a la alimentación, el sedentarismo y el metabolismo. La salud del hígado depende de varios factores y merece atención, aunque no se tome ni una gota de alcohol. Con iniciativas de concienciación, el Hospital Universitario Hospiten Bellevue reafirma su compromiso con la prevención y el cuidado integral de la salud, promoviendo el diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.