GuruSup, la IA agéntica que gestiona la atención al cliente en múltiples canales

GuruSup, un spin-off de GuruWalk, ha desarrollado una plataforma de IA agéntica que permite gestionar de forma autónoma la atención al cliente en múltiples canales. La solución logra una tasa de resolución autónoma del 95% y permite escalar la atención al cliente sin aumentar personal.

GuruSup, spin-off de GuruWalk, ha desarrollado una plataforma de IA agéntica capaz de gestionar de forma autónoma la atención al cliente en múltiples canales. La solución logra una tasa de resolución autónoma del 95% y permite escalar la atención al cliente sin aumentar personal, integrándose fácilmente en cualquier empresa.

Waynabox, empresa de viajes, ha implementado la IA de GuruSup, logrando automatizar el 50% de las respuestas y permitiendo que su equipo dedique más tiempo a casos complejos. GuruSup ha cerrado una ronda de financiación de 1,3 millones de euros y ya cuenta con 60 clientes, demostrando el impacto real de la IA agéntica en diferentes sectores.con más de seis millones de usuarios anuales.

Partiendo de la experiencia de Guruwalk en la gestión de grandes volúmenes de consultas, su fundador y CEO, Víctor Mollá, desarrolló una plataforma que orquesta agentes de IA capaces de gestionar de forma autónoma cualquier interacción con clientes: desde la resolución de incidencias hasta el onboarding o la cualificación de leads. A diferencia de un chatbot convencional, la plataforma centraliza mensajes de todos los canales y ejecuta acciones en aplicaciones externas en tiempo real, funcionando.

La startup alcanza una tasa de resolución autónoma del 95%, permite escalar de 100 a 100.000 conversaciones sin añadir personal y ha cerrado una ronda de financiación de 1,3 millones de euros. GuruSup ha demostrado su impacto real en diferentes sectores, como el de los viajes, donde ha automatizado el 50% de las respuestas y ha permitido a su equipo dedicar más tiempo a casos complejos





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