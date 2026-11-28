La chef Bea Garaizábal propone un guiso de pescado que se prepara con antelación y se congela, para repartir el trabajo en las fiestas de diciembre.

Los menús de las fiestas de diciembre suelen planificarse con semanas de antelación, aunque buena parte del trabajo acaba concentrándose en unas pocas horas, a veces con los invitados ya sentados a la mesa. Para quienes cocinan para varias personas en Navidad, la chef Bea Garaizábal propone un guiso de pescado que permite repartir las tareas en varios días.

Según la autora, el plato es muy sabroso y sirve tanto para una comida de domingo de otoño como para el primer plato de la cena de Nochebuena. La receta puede prepararse con antelación y guardarse para consumirla en Nochebuena, en Año Nuevo o en cualquier otro momento.

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Ingredientes y pasos para preparar el caldo de pescado

Para el caldo, la receta parte de un kilo de restos de pescado y marisco, una cebolleta, un puerro, una rama de perejil, una hoja de laurel, pimienta negra en grano, aceite, un vasito de vino blanco y dos litros de agua.

Primero se rehogan en una olla con aceite las espinas, las cabezas, la cebolleta y el puerro troceados, a fuego alto, hasta que se doren. Después se incorpora el vino blanco y se deja que se evapore por completo.

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A continuación se añade el agua y se deja cocer durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, el caldo se cuela para retirar los sólidos y obtener la base que dará sabor a la salsa.

Sofrito, salsa y el truco de congelar la receta

La base del guiso es un sofrito de cebolla y ajo. Se pochan en una cazuela con aceite, una pizca de sal y un toque de picante, si se usa, hasta que la cebolla esté dorada y muy blanda.

Después se añaden el tomate frito y 1 l del caldo de pescado. Se remueve y se deja hervir suavemente la salsa hasta que espese.

Según la cocinera, conviene salar ligeramente desde el principio, porque un poco de sal ayuda a que la cebolla poche antes. También recomienda cortarla muy fina, con una mandolina si es posible, para que el sofrito esté listo más rápido.

El truco consiste en empezar la receta un día, congelar y terminarla cuando sea necesario. La base de sofrito y caldo puede dejarse lista y congelada por un lado, mientras que el rape y los langostinos, troceados, limpios y congelados, se guardan por otro.

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El día elegido solo hay que recalentar la salsa, añadir un poco más de caldo si ha espesado y incorporar el pescado.

Recomendaciones de pescaderos y uso en Navidad

Los pescaderos coinciden en recomendar comprar el pescado y el marisco y congelarlos con antelación, con el objetivo de no pagar más en Navidad.

Para las fiestas, el guiso puede servirse como primer plato en la cena de Nochebuena, aunque también encaja en una comida de domingo de otoño, según la propia chef.

Como se trata de una receta que puede adelantarse, quien cocina para varias personas puede dedicar el día de la celebración a los últimos detalles del menú, sin depender de un único momento para terminar el plato. Así, el reparto de tareas evita concentrar todo el trabajo en las horas previas a la comida.