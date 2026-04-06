Guillermo y Kate reaparecen en acto público con sus hijos; ausencias marcan la misa de matines en San Jorge

La misa de matines en la capilla de San Jorge en Windsor reunió a la familia real británica, marcando el regreso de Guillermo y Kate tras su ausencia por motivos de salud. La ceremonia destacó por la presencia de los príncipes de Gales y la ausencia de miembros de la familia de Andrés Mountbatten-Windsor, lo que generó especulaciones sobre el futuro de algunos de sus miembros en la monarquía.

Ausentes desde 2023, Guillermo y Kate han regresado a la vida pública, asistiendo junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, a la tradicional misa de matines en la capilla de San Jorge. Este evento marca un hito significativo, ya que en 2024, Kate se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer, y ni ella, ni su esposo ni sus hijos pudieron asistir.

El año pasado, prefirieron disfrutar de las vacaciones en su residencia campestre, lo que subraya la importancia de este regreso para la familia. La presencia de los príncipes de Gales ha sido recibida con entusiasmo, simbolizando un paso hacia la normalidad y la estabilidad familiar, tras un período de incertidumbre y desafíos. Otros miembros de la realeza, como la princesa Ana y su marido, así como el príncipe Eduardo, también se sumaron a la celebración, contribuyendo a la imagen de unidad y continuidad que la Familia Real busca proyectar.\El evento también sirvió para destacar a otros miembros de la realeza. Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, y su prometida, Harriet Sperling, fueron otro foco de atención, especialmente después de que anunciaran su próximo matrimonio para el 6 de junio. Sin embargo, la ausencia más notable fue la de la familia del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor. En años anteriores, Andrés había participado en eventos familiares, incluso con su exesposa, Sarah Ferguson, invitada por el rey Carlos III, lo que se interpretaba como un intento de reintegración. La ausencia de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York, y la de Andrés mismo, contrastó fuertemente con esos gestos anteriores. Las princesas, a pesar de haber sido invitadas, indicaron con antelación que tenían otros compromisos, una decisión que se interpreta como consecuencia de la creciente presión judicial y mediática que rodea a su padre. Esta situación ha generado especulaciones sobre el futuro de las princesas en la vida pública y su relación con la Familia Real. La detención reciente del ex duque de York, la revelación de nuevos documentos relacionados con su amistad con Epstein, y la solicitud de congresistas estadounidenses para que Sarah Ferguson testifique han exacerbado la situación, colocando a las princesas en una posición delicada.\La atención ahora se centra en la próxima cita de Royal Ascot, una importante carrera hípica a la que Beatriz y Eugenia suelen asistir anualmente. La participación de las princesas en este evento, a pesar de las circunstancias, podría interpretarse como una señal de que las puertas de la Familia Real aún no se han cerrado por completo para ellas, aunque la tensión y el escrutinio público probablemente persistirán. La decisión de las princesas de asistir o no a Ascot será crucial para comprender su futuro papel en la monarquía. La situación actual resalta las complejidades de la vida real, donde las relaciones familiares, las obligaciones públicas y las responsabilidades personales se entrelazan de manera intrincada. El regreso de Guillermo y Kate, junto con la ausencia de otros miembros de la familia, pinta un retrato matizado de la monarquía británica, en un momento de transición y desafío





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