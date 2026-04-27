Guillermo Bárcenas relata en el juicio por Kitchen cómo Ríos le interrogó sobre papeles de su padre y cómo sospecharon tras el secuestro

El hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha testificado en el juicio por la operación Kitchen, detallando su relación con el chófer Sergio Ríos y las sospechas que surgieron tras el secuestro de su madre. También ha hablado sobre el trato recibido por su padre en prisión y las grabaciones de Rajoy y Arenas.

Guillermo Bárcenas , hijo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas , inició su declaración en el juicio por la operación Kitchen este lunes, describiéndose a sí mismo como una persona de confianza en su relación con Sergio Ríos , el chófer que, en realidad, fungía como confidente de la denominada 'brigada política ' del PP. Bárcenas relató que mantenían una buena relación, pero que Ríos comenzó a realizarle preguntas insistentes sobre la posible existencia de documentos en posesión de su padre.

Sin embargo, según su testimonio, Ríos lo hacía con sutileza, sin despertar sospechas inmediatas. La función principal de Ríos, según explicó, era la de chófer, aunque también realizaba diversos 'recados'. En relación con la experiencia de su padre durante su tiempo en prisión, Guillermo Bárcenas denunció que 'le hicieron la vida imposible en la cárcel', atribuyendo esta situación a la dependencia de las instituciones penitenciarias del gobierno de turno. Describió un ambiente general de hostilidad hacia su padre.

Además, Bárcenas recordó los seguimientos a los que él y su madre, Rosalía Iglesias, fueron sometidos. Relató haberlos detectado mientras viajaban en coche, observando motocicletas con cámaras en los cascos que los seguían de cerca, inicialmente asumiendo que se trataba de periodistas. El punto de inflexión en su confianza hacia Sergio Ríos, según su testimonio, fue el incidente del secuestro en su domicilio por un individuo disfrazado de sacerdote.

Este delincuente logró entrar en su casa y, amenazando con un arma de fuego, secuestró a Rosalía Iglesias. Guillermo Bárcenas logró escapar y forcejear con el agresor.

'En ese momento llegó Sergio, que casualmente tenía el día libre. Nos dijo que estaba en la zona porque su esposa estaba en la peluquería, lo cual nos pareció sospechoso', declaró Bárcenas, añadiendo que la posterior aparición de agentes de policía en el lugar también les resultó extraña. A partir de ese momento, la confianza en Ríos se desvaneció, lo que llevó a la rescisión de sus servicios como chófer.

El abogado defensor de Sergio Ríos protestó por la exclusión del detalle del secuestro del juicio, argumentando su relevancia. El delincuente disfrazado de cura, ya fallecido en prisión tras ser condenado por estos hechos, tuvo un asalto a la casa de los Bárcenas que, según la Audiencia Nacional, no estaba relacionado con la operación Kitchen. La presidenta del tribunal, sin embargo, permitió preguntas sobre el incidente únicamente en relación con su impacto en la confianza depositada en el conductor.

Bárcenas también relató que su padre se enteró del secuestro a través de la televisión, en la sala común de la cárcel, sin haber recibido ninguna notificación previa, lo que le causó un impacto significativo. En cuanto a las grabaciones de conversaciones entre Mariano Rajoy y Francisco Arenas sobre la caja b del PP, que Bárcenas asegura haber realizado y que posteriormente le fueron arrebatadas, Guillermo afirmó que su padre le habló de ellas, pero que él nunca las escuchó.

Por otro lado, Jorge Sanchís Bordetas, exjefe de gabinete de la secretaria de Estado de Seguridad, negó haber mantenido conversaciones con Francisco Martínez sobre la operación Kitchen. Anteriormente, en marzo de 2014, había sido asesor de Martínez. Sanchís inicialmente negó haber intercambiado mensajes con Martínez sobre la operación, pero al ser confrontado con mensajes de noviembre de 2017, se vio obligado a reconocer su autenticidad.

Sanchís, considerado una persona de confianza de Francisco Martínez, admitió haber firmado en una ocasión la autorización de fondos reservados, pero afirmó desconocer el destino final de dichos fondos. La declaración de Guillermo Bárcenas y las contradicciones en el testimonio de Sanchís Bordetas arrojan nueva luz sobre los entresijos de la operación Kitchen y las posibles irregularidades cometidas durante el gobierno del Partido Popular. El juicio continúa con la esperanza de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes





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