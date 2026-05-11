Guillermo Amor y la Liga número 29 de FC Barcelona en el clásico ante el Real Madrid

El partido de hoy es uno de los más esperados de la temporada, con la Copa del Rey y la Liga igualados a 18 puntos. Además, el titular Alfonso Amor interpreta a Guillermo Amor en 'Continuidad'.

Los azulgrana han cantado el alirón en el clásico en la que supone su Liga número 29 tras vencer por 2-0 al Madrid. Ferenc, Rashford , Femen, Eric García, Cancelo o Gerard Martín han pasado de actores secundarios a esenciales.

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de Liga con una victoria ante el Real Madrid en el clásico y ante su público en el Camp Nou. Desde que el alemán llegó a Barcelona hace dos temporadas, el equipo ha crecido a base de constancia y ha logrado conquistar, además de haber rozado la final de la Champions la pasada campaña. Los culés tienen un 100% de efectividad en las finales con el alemán, tres de tres disputadas





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