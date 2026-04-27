Guillermo Alejandro celebra su 59 cumpleaños con el Día del Rey en Frisa

El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos cumple 59 años y la nación celebra su Día del Rey en la provincia de Frisa, con la participación de toda la familia real y una gran afluencia de público.

Hoy, 27 de abril, Guillermo Alejandro , rey de los Países Bajos , cumple 59 años, y la nación celebra su Día del Rey con entusiasmo. Esta festividad, arraigada en la tradición, ha evolucionado desde que el rey ascendió al trono, adoptando la costumbre de celebrarse anualmente en una ubicación diferente del país, a diferencia de la costumbre de su madre, la princesa Beatriz, quien solía celebrar en La Haya.

Este año, la familia real holandesa ha trasladado las celebraciones a la provincia de Frisa, en el norte del país, específicamente a la localidad de Dokkum. La presencia real ha transformado Dokkum en el epicentro de la celebración, atrayendo a multitudes de ciudadanos deseosos de participar en el ambiente festivo y saludar a sus monarcas.

El rey Guillermo Alejandro, acompañado por la reina Máxima y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, junto con otros miembros de la familia real como el príncipe Constantijn y su esposa, la princesa Laurentien, han participado activamente en las festividades. La unidad familiar se ha hecho evidente, con las princesas mostrando un fuerte apoyo a su padre en su día especial.

La celebración no solo es un evento de pompa y circunstancia, sino también una oportunidad para que la familia real se conecte con la cultura y las tradiciones frisonas, incluyendo su idioma, en el que las princesas demostrarán sus conocimientos en un concurso. El Día del Rey es una ocasión para que la familia real se acerque a su pueblo, participando en actividades cotidianas y mostrando su conexión con la vida de los ciudadanos.

El rey y la reina, junto con sus hijas, han degustado productos locales, interactuado con el público, tomado selfies y compartido momentos de alegría con aquellos que se han reunido para celebrar. La espontaneidad y la accesibilidad de la familia real han contribuido a aumentar su popularidad, especialmente después de algunos momentos de controversia.

La princesa Amalia, conocida por su interés en la fotografía, ha capturado momentos especiales del día con una cámara instantánea naranja, mientras que la reina Máxima ha deslumbrado con su impecable sentido de la moda. Su atuendo, compuesto por una capa beis sobre un vestido amarillo de gasa adornado con un lazo, complementado con una gran pamela de rafia y accesorios cuidadosamente seleccionados, ha sido objeto de admiración.

Las princesas Amalia, Alexia y Ariane también han destacado con sus elecciones de vestuario, cada una representando los colores de la bandera de Frisia: rojo, blanco y amarillo. La armonía en sus estilos refleja la unidad y el apoyo mutuo dentro de la familia real.

Además, las princesas han lucido pendientes llamativos, siguiendo la tendencia establecida por la reina Máxima. La celebración del Día del Rey de este año también ha estado marcada por decisiones significativas, como la decisión de la familia real de no asistir al funeral del Papa Francisco en el Vaticano, optando por continuar con las festividades en honor al rey Guillermo Alejandro.

Este gesto ha sido interpretado como una muestra de compromiso con la tradición y la importancia de celebrar el cumpleaños del monarca en suelo holandés. El evento ha sido un gran éxito, con una gran afluencia de público y una atmósfera festiva que ha impregnado toda la provincia de Frisa. La familia real ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con su pueblo, mostrando su cercanía, espontaneidad y compromiso con la cultura y las tradiciones holandesas.

La elección de Dokkum como sede de la celebración ha sido una forma de destacar la importancia de las regiones del norte del país y de promover el turismo y la economía local. El Día del Rey es una celebración que trasciende la mera conmemoración del cumpleaños del rey, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional, orgullo y alegría para todos los ciudadanos de los Países Bajos.

La familia real, con su presencia y participación activa, ha contribuido a fortalecer este sentimiento de pertenencia y a mantener viva la tradición del Día del Rey





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